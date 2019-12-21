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嫁富和尚的日本名模打卡信義區聖誕熱點　穿GUCCI鞋的Q毛女兒成彩蛋

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▲▼森泉 。（圖／翻攝izumi.mori IG）

▲森泉逛Bellavita的熊城堡布置很興奮。（圖／翻攝izumi.mori IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以名媛與模特兒身分活躍於日本演藝圈的日美混血名模森泉，嫁給年收入破億元的帥哥和尚並育有1女，被喻為日劇《朝5晚9》真人版。上周她來台為MIKIMOTO台北101頂級珠寶旗艦店開幕剪綵，雖然只有2天1夜，但她似乎仍意猶未盡，返日後頻頻po出信義區百貨的聖誕布置，洩露打卡熱點。

▲▼森泉 。（圖／翻攝izumi.mori IG）

▲森泉背香奈兒包逛Bellavita。

森泉接連po台北信義區百貨聖誕布置美照，足跡踏遍台北101購物中心4樓中庭的聖誕布置區、Bellavita寶麗廣塲 1樓中庭的BEAR KINGDOM小熊王國大尋寶展區。照片中最大彩蛋是一個穿著12,000元GUCCI幼兒皮革織帶運動鞋的紅裙小女孩，正好奇地摸著台北101陳列的聖誕紅，她的一頭捲毛更是吸睛，原來是森泉1歲多的寶貝女兒，也跟著她來台快閃。

▲▼森泉 。（圖／翻攝izumi.mori IG）

▲森泉1歲多的女兒對台北101購物中心4樓的聖誕布置很好奇。

充滿童心的森泉還到Bellavita逛逛，見到城堡造型的裝置布滿熊玩偶，開心地張開雙手拍照，標註為「泰迪熊天堂」。周末想感受聖誕氣氛，不妨隨著她的腳步，到可愛風的拍照熱點留影吧！

▲▼森泉 。（圖／翻攝izumi.mori IG）

▲森泉日前來台快閃2天1夜為MIKIMOTO台北101頂級珠寶旗艦店揭幕。

關鍵字：

森泉, 台北101購物中心, Bellavita, MIKIMOTO
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