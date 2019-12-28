從高領到短版設計，挑毛衣也有學問　大胸女孩穿圓領才顯瘦

到了秋冬到穿搭上許多女生最關心的就是如何穿的保暖又顯瘦以及如何把比例穿得剛剛好，上圍豐滿、與平胸身形纖瘦的女孩對於毛衣穿搭可說是各有各的煩惱，今天ELLE 穿搭筆記 就來替大家分析不同身型的女孩適合的毛衣款式，不論是大胸、平胸或是身材的高矮，已經幫大家整理好最適合的款式，無論是高領還是短版毛衣，哪種最適合自己？看完這篇直接學會挑毛衣小技巧，還在煩惱冬天穿搭的女孩趕快筆記收藏下來。

1.高領毛衣

適合對象：平胸、身形纖瘦的女孩

高領毛衣完全就是每年冬季的必備單品，不論是單穿或是疊穿都超適合，只要有一件保暖的毛衣就可以直接撐過一整個冬天；但貼身高領毛衣不僅貼合曲線顯身材，同時在視覺上也產生放大的效果，而比較厚重的粗針織款是也容易讓整體看請來比較有份量，是和小胸部或身材較纖瘦，想讓整體看起來更豐滿的女生。

利用同色系的搭配，也能讓整體感覺更有一致感更顯瘦。另外偏瘦的女孩也能多多嘗試一些搶眼色調的服裝搭配，讓視覺更有重點。

高領毛衣也是內搭的好幫手，不僅可以用亮色系大衣點綴整體穿搭，搭配飾品也可以讓平凡的毛衣穿搭更有層次感。

另外挑選高領毛衣時也可以加入一些小巧思，像是條紋、不規則圖案拼接、下擺破洞等等，用小細節抓住眾人目光。

如果是大胸部的女孩們，也不是說不能嘗試，但在面料選擇要小心，或是也可以嘗試混搭風、把高領毛衣當成打底的百搭單品，以疊穿混搭的造型為主！

2. 圓領毛衣

適合對象：大胸、短脖子的女孩

如果怕高領毛衣穿起來太厚重或是太顯身材，女孩們也可以嘗試圓領毛衣，把脖子露出來顯得上半身比例更加修長，一般圓領毛衣的袖子剪裁也會比較蓬鬆，用澎澎袖轉移視覺焦點，讓大胸女孩的身材比例看起來更加勻稱。

另外如果身材纖細的女生，可以選擇橫條紋款式的毛衣，不但能在簡約穿搭多一點造型重點，身體看起來也不會太單薄。

3. Oversize 寬版毛衣

適合對象：大胸、平胸女孩

Oversize毛衣搭配牛仔褲或長裙不僅超百搭不挑人，寬鬆剪裁也尤其適合大胸女孩，oversize剪裁讓整體穿搭視覺不聚焦在胸前，同時也讓下半身更顯纖細、修長！

帶點泡泡袖設計的蓬鬆感配上高腰褲丹寧褲，讓視覺比例更好，無論是平胸或是大胸的女生都能嘗試。

有些 oversize毛衣只對身形做了寬鬆剪裁，袖子卻沒有改變，穿上後不免給人手臂粗壯的錯覺；然而一件好的oversize毛衣會在袖子做收口的剪裁，如此一來視覺比例上便會產生身材纖細的嬌小感，再搭配直筒褲以及短靴看起來完全顯瘦呀！

4. 短版毛衣

適合對象：平胸女孩

短版毛衣及腰的長度，會拉長整體視覺比例，讓你看起來胸部以下都是腿，但也因為長度比較特殊，大胸女孩穿起來整體身型輪廓會有些改變，因此大胸女孩們千萬要謹慎選擇呀！

胸不大的女生想穿這種短上衣大秀身材也不是問題，但切記如果選擇短版款式，可以選擇較為寬鬆的設計，並利用上寬下緊的穿搭原則，展現好身材。

5. Onepiece 毛衣連身裙

不管時尚潮流趨勢如何改變，毛衣連身裙一直都是最百搭最適合所有身形的單品，風格活潑的女孩可以內搭百褶裙，微微露出下擺展現穿搭巧思；搭配西裝大衣以及短靴都可以讓穿搭更有層次感，最後千萬要記得穿連身裙時可以利用腰帶配件，打造出理想的身材比例！

TEXT／BY LEAH LEE PHOTO／INSTAGRAM

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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