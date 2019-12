參加婚禮如何當個時髦又得體的來賓　許路兒、許維恩親示範不同場合的穿搭

ELLE WEDDING 邀請許路兒和許維恩拍攝姊妹專屬的風格婚紗時尚大片,不僅將日常衣櫃中的單品像棒球帽、西裝外套或球鞋加入婚紗造型混搭,在拍攝當天正逢英國皇室婚禮,讓兩姐妹都大讚「好夢幻」,參加過不少大大小小的婚禮,能讓這兩個個性完全不同的人同時感動落淚的,則是出席二姐菲菲的婚禮,但今天除了家族式的婚禮之外,ELLE也幫兩人設定了許多「婚禮狀況劇」,參加不熟友人、親戚長輩很多的場合或是另一半好友的婚禮...該如何穿搭才能當個時髦又得體的婚禮來賓,請她們用各自的時尚「衣Q」來場腦力激盪!

閨蜜好友的婚禮

路兒:我覺得閨蜜可以穿花俏點,可以強調時髦感。

維恩:一群好姐妹穿一樣的色系好像很不錯~大家有一個dress code一起跟新娘拍照會很有主題性。

參加不熟朋友的婚禮

維恩:穿簡單一點的,也不要太裸露,長洋裝應該很適合,然後注意不要搶過新娘的風采!。

參加長輩很多的婚禮

維恩:穿旗袍!高領要這麼高!(手比到下巴)

路兒:(看了維恩一眼)穿厚一點的材質吧?盡量不要露,不要平口洋裝款。

維恩:可以套件小外套,還是典雅一點好。

陪另一半參加婚禮

路兒:穿有氣勢,但浪漫一點的感覺,比如小露肩膀的雪紡洋裝。

維恩:我也覺得可以有氣勢,但不是說穿得很浮誇那種,我會穿帥一點,比如說西裝外套斗篷,裡面穿緞面襯衫,下半身穿寬褲加高跟鞋。

許路兒示範婚禮來賓穿搭

如果是參加另一半的好友的婚禮,可以選擇小露女人味但又有點俐落感的穿搭。

如果是參加不熟朋友的婚禮,可以選擇簡單的款式,裙襬或袖長偏長的洋裝來呈現時髦又得體,不搶走新娘風采的造型。

如果是參加好姊妹的婚禮,可以依據婚禮主題,或者姊妹們自己替穿搭設計一個風格,像是夏日度假風等等,然後按照這主題來穿搭,拍照起來畫面也更有一致性

參加長輩比較多多的婚禮,可以選擇服裝材質厚一點,或是硬挺俐落一點設計的裝束,讓整體感覺比較正式。

俐落的西裝套裝也是婚禮穿搭另一種很好的選擇,淺色系的色調讓看似中性的裝束多點女性魅力。

許維恩示範婚禮來賓穿搭

許維恩有提到自己喜歡這種斗篷式的西裝外套,穿上去無論是搭配褲裝或是裙裝,都能營造氣勢。

合身剪裁的簡單洋裝,可以說是參加婚禮不會出錯的選擇。

姊妹風格婚紗造型



許路兒和許維恩拍攝姊妹專屬的風格婚紗造型,把日常衣櫃中的單品加入其中,像棒球帽、西裝外套或球鞋....讓兩姊妹替你示範,婚紗還能這樣搭。

許路兒:細肩帶背心(CÉLINE);黑色荷葉邊紗裙(JASMINE GALLERIA);刺繡棒球帽(GUCCI);條紋襪、綁帶涼鞋(BOTH BY ADIDAS)Possession雙環白金美鑽耳環、美鑽寬戒、大圓形美鑽戒指;Limelight鉑金材質精製細戒、鉑金美鑽細戒(ALL BY PIAGET)。

許維恩:波點黑色紗裙、內搭上衣、黑色短褲(ALL BY JASMINE GALLERIA);刺繡棒球帽(GUCCI);條紋襪、條紋拖鞋(BOTH BY ADIDAS)Possession 18K垂墜白金耳環、鑲嵌圓形美鑽寬戒;18K白金婚戒、白金鑲嵌鑽石戒指;Elegance單鑽訂婚戒;Limelight鉑金排鑽精製婚戒(ALL BY PIAGET)。

許路兒 詮釋風格婚紗



細肩帶背心(CÉLINE);魚尾造型婚紗(MS.IDEAS);運動造型老爹鞋(LOUIS VUITTON);單鑽項鍊、藍寶石垂墜項鍊、細環戒指、鑽石戒指、玫瑰造型手環(ALL BY PIAGET)。

許維恩 詮釋風格婚紗



墊肩西裝外套、飾水晶西裝長褲(BOTH BY MICHAEL KORS);白色蕾絲襯衫( MAX MARA); 白紗半裙(HONEYSUCKLE ATELIER);蝴蝶結腰帶(JASMINE GALLERIA);金屬色高跟鞋(CHRISTIAN LOUBOUTIN)。

TEXT/BY LEAH LEE PHOTO/ETHAN ZHONG、許路兒粉絲專頁、許維恩粉絲專頁、LUREHSU粉絲專頁

