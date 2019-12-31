參加婚禮如何當個時髦又得體的來賓　許路兒、許維恩親示範不同場合的穿搭

ELLE WEDDING 邀請許路兒和許維恩拍攝姊妹專屬的風格婚紗時尚大片，不僅將日常衣櫃中的單品像棒球帽、西裝外套或球鞋加入婚紗造型混搭，在拍攝當天正逢英國皇室婚禮，讓兩姐妹都大讚「好夢幻」，參加過不少大大小小的婚禮，能讓這兩個個性完全不同的人同時感動落淚的，則是出席二姐菲菲的婚禮，但今天除了家族式的婚禮之外，ELLE也幫兩人設定了許多「婚禮狀況劇」，參加不熟友人、親戚長輩很多的場合或是另一半好友的婚禮...該如何穿搭才能當個時髦又得體的婚禮來賓，請她們用各自的時尚「衣Q」來場腦力激盪！

閨蜜好友的婚禮

路兒：我覺得閨蜜可以穿花俏點，可以強調時髦感。

維恩：一群好姐妹穿一樣的色系好像很不錯～大家有一個dress code一起跟新娘拍照會很有主題性。

參加不熟朋友的婚禮

維恩：穿簡單一點的，也不要太裸露，長洋裝應該很適合，然後注意不要搶過新娘的風采！。

參加長輩很多的婚禮

維恩：穿旗袍！高領要這麼高！（手比到下巴）

路兒：（看了維恩一眼）穿厚一點的材質吧？盡量不要露，不要平口洋裝款。

維恩：可以套件小外套，還是典雅一點好。

陪另一半參加婚禮

路兒：穿有氣勢，但浪漫一點的感覺，比如小露肩膀的雪紡洋裝。

維恩：我也覺得可以有氣勢，但不是說穿得很浮誇那種，我會穿帥一點，比如說西裝外套斗篷，裡面穿緞面襯衫，下半身穿寬褲加高跟鞋。

許路兒示範婚禮來賓穿搭

在 Instagram 查看這則貼文 許路兒LureHsu（@lurehsu）分享的貼文 於 PDT 2017 年 4月 月 18 日 上午 5:19 張貼

如果是參加另一半的好友的婚禮，可以選擇小露女人味但又有點俐落感的穿搭。

在 Instagram 查看這則貼文 許路兒LureHsu（@lurehsu）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 22 日 上午 5:37 張貼

如果是參加不熟朋友的婚禮，可以選擇簡單的款式，裙襬或袖長偏長的洋裝來呈現時髦又得體，不搶走新娘風采的造型。

在 Instagram 查看這則貼文 許路兒LureHsu（@lurehsu）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 12 日 上午 5:35 張貼

如果是參加好姊妹的婚禮，可以依據婚禮主題，或者姊妹們自己替穿搭設計一個風格，像是夏日度假風等等，然後按照這主題來穿搭，拍照起來畫面也更有一致性

參加長輩比較多多的婚禮，可以選擇服裝材質厚一點，或是硬挺俐落一點設計的裝束，讓整體感覺比較正式。

俐落的西裝套裝也是婚禮穿搭另一種很好的選擇，淺色系的色調讓看似中性的裝束多點女性魅力。

許維恩示範婚禮來賓穿搭

在 Instagram 查看這則貼文 許維恩 sharon（@sharon701111）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 1 日 上午 1:54 張貼

許維恩有提到自己喜歡這種斗篷式的西裝外套，穿上去無論是搭配褲裝或是裙裝，都能營造氣勢。

在 Instagram 查看這則貼文 許維恩 sharon（@sharon701111）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 6 日 上午 6:26 張貼

合身剪裁的簡單洋裝，可以說是參加婚禮不會出錯的選擇。

姊妹風格婚紗造型



許路兒和許維恩拍攝姊妹專屬的風格婚紗造型，把日常衣櫃中的單品加入其中，像棒球帽、西裝外套或球鞋....讓兩姊妹替你示範，婚紗還能這樣搭。

許路兒：細肩帶背心（CÉLINE）；黑色荷葉邊紗裙（JASMINE GALLERIA）；刺繡棒球帽（GUCCI）；條紋襪、綁帶涼鞋（BOTH BY ADIDAS）Possession雙環白金美鑽耳環、美鑽寬戒、大圓形美鑽戒指；Limelight鉑金材質精製細戒、鉑金美鑽細戒（ALL BY PIAGET）。

許維恩：波點黑色紗裙、內搭上衣、黑色短褲（ALL BY JASMINE GALLERIA）；刺繡棒球帽（GUCCI）；條紋襪、條紋拖鞋（BOTH BY ADIDAS）Possession 18K垂墜白金耳環、鑲嵌圓形美鑽寬戒；18K白金婚戒、白金鑲嵌鑽石戒指；Elegance單鑽訂婚戒；Limelight鉑金排鑽精製婚戒（ALL BY PIAGET）。

許路兒 詮釋風格婚紗



細肩帶背心（CÉLINE）；魚尾造型婚紗（MS.IDEAS）；運動造型老爹鞋（LOUIS VUITTON）；單鑽項鍊、藍寶石垂墜項鍊、細環戒指、鑽石戒指、玫瑰造型手環（ALL BY PIAGET）。

許維恩 詮釋風格婚紗



墊肩西裝外套、飾水晶西裝長褲（BOTH BY MICHAEL KORS）；白色蕾絲襯衫（ MAX MARA）； 白紗半裙（HONEYSUCKLE ATELIER)；蝴蝶結腰帶（JASMINE GALLERIA）；金屬色高跟鞋（CHRISTIAN LOUBOUTIN）。

TEXT／BY LEAH LEE PHOTO／ETHAN ZHONG、許路兒粉絲專頁、許維恩粉絲專頁、LUREHSU粉絲專頁

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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