fb ig video ETtoday search mobile

小S大女兒「超狂厭世臉」更升級　最新時尚照長腿媲美媽媽

> >

▲JORYA 。（圖／翻攝自JORYA微博）

▲小S大女兒Elly（許曦文）再度幫時尚品牌拍攝形象照，高級臉引來網友熱議 。（圖／翻攝自JORYA微博）

記者鮑璿安／台北報導

小S大女兒Elly（許曦文）年僅13歲表現卻十分亮眼，憑藉一張「高級臉」，甚至已多次登上時尚雜誌封面，繼9月之後這回再次為服裝品牌JORYA拍攝形象照，以超驚艷的身材和厭世表情，獲得網友評價，「不輸超模」、「長腿媲美小S。」

▲JORYA 。（圖／翻攝自JORYA微博）

▲許曦文二度幫JORYA 拍攝形象照，穿著2020春季單品展現超齡成熟。（圖／翻攝自JORYA微博）

許曦文遺傳到媽媽小S的完美基因，從小學習舞蹈的她身材比例也相當優越，9月幫服裝品牌JORYA拍攝形象照就引來廣大迴響，近日曝光了第二次合作。許曦文換上品牌2020春季黑色套裝，為了打造俐落時尚感，特地梳起了高馬尾，露出精緻小巧的臉蛋，即便面無表情，眼神中卻流露強大的表現力，許曦文一手輕輕托腮，屈膝坐在地上，展現宛如超模的出鏡能力。

▲JORYA 。（圖／翻攝自JORYA微博）

▲JORYA 。（圖／翻攝自JORYA微博）

▲許曦文展現高級臉的超模風範，卻被媽媽小S狠酸，「本人很幼稚。」（圖／翻攝自JORYA微博）

換個造型，許曦文穿著米白色針織外套，內搭白色T恤，輕鬆的裝扮下，雖然沒有過多的修飾，唯獨運用充滿電力的特色單眼皮，打造銳利的感受，深受網友高度肯定，「長腿媲美媽媽」、「小S教的好」、「很喜歡這種高級臉。」

當然許曦文的形象照曝光後，媽媽小S也不忘記在微博補上一句，「她臉雖然高級，但本人很幼稚。」可以說是毫不留情酸女兒，不過其實在拍攝時，小S就在一旁貼心指導女兒，也再三檢查照片展現母愛光環，然而距離9月時的拍攝僅僅過了不到半年時間，許曦文的表現力進步驚人，也讓大家更期待接下來的發展。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

小S, 徐熙娣, Elly, 許曦文, 2020, 春季, JORYA
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

網友公認innisfree必買經典！3大好物一次打包　限量50組超狂特價

網友公認innisfree必買經典！3大好物一次打包　限量50組超狂特價

吳慷仁為新劇《傀儡花》曬黑還爆瘦11公斤　自曝：「指甲縫從沒乾淨過」

吳慷仁為新劇《傀儡花》曬黑還爆瘦11公斤　自曝：「指甲縫從沒乾淨過」

2020十二星座愛情運勢大解析　巨蟹貴人是伴侶、水瓶不小心就閃婚

2020十二星座愛情運勢大解析　巨蟹貴人是伴侶、水瓶不小心就閃婚

許瑋甯分享5個愛情觀：別因為不重要的人，讓愛你的人一直等著你 鄭有美一直維持43公斤　私下最愛TANZPLAY運動，能消耗超多熱量 8公尺超巨史努比成打卡熱點！博物館開幕讓粉絲瘋狂，聯名森永牛奶糖超Q 台北101觀景台2020全年「打5折」　12歲以下免費入場 分手6原則請筆記！「就當他是壞人」把失戀痛苦降到最低 馬尾一點都不隨便　3招簡單綁法學起來，造型感立刻大增 冬天保濕都沒用？試試韓妞超夯「7水保養法」　連鄧紫棋都誇神奇

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面