小S大女兒「超狂厭世臉」更升級　最新時尚照長腿媲美媽媽

▲小S大女兒Elly（許曦文）再度幫時尚品牌拍攝形象照，高級臉引來網友熱議 。（圖／翻攝自JORYA微博）

記者鮑璿安／台北報導

小S大女兒Elly（許曦文）年僅13歲表現卻十分亮眼，憑藉一張「高級臉」，甚至已多次登上時尚雜誌封面，繼9月之後這回再次為服裝品牌JORYA拍攝形象照，以超驚艷的身材和厭世表情，獲得網友評價，「不輸超模」、「長腿媲美小S。」

▲許曦文二度幫JORYA 拍攝形象照，穿著2020春季單品展現超齡成熟。（圖／翻攝自JORYA微博）

許曦文遺傳到媽媽小S的完美基因，從小學習舞蹈的她身材比例也相當優越，9月幫服裝品牌JORYA拍攝形象照就引來廣大迴響，近日曝光了第二次合作。許曦文換上品牌2020春季黑色套裝，為了打造俐落時尚感，特地梳起了高馬尾，露出精緻小巧的臉蛋，即便面無表情，眼神中卻流露強大的表現力，許曦文一手輕輕托腮，屈膝坐在地上，展現宛如超模的出鏡能力。

▲許曦文展現高級臉的超模風範，卻被媽媽小S狠酸，「本人很幼稚。」（圖／翻攝自JORYA微博）

換個造型，許曦文穿著米白色針織外套，內搭白色T恤，輕鬆的裝扮下，雖然沒有過多的修飾，唯獨運用充滿電力的特色單眼皮，打造銳利的感受，深受網友高度肯定，「長腿媲美媽媽」、「小S教的好」、「很喜歡這種高級臉。」

在 Instagram 查看這則貼文 大S徐熙媛 小S徐熙娣（@asosbarbiedee）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 19 日 下午 8:20 張貼

當然許曦文的形象照曝光後，媽媽小S也不忘記在微博補上一句，「她臉雖然高級，但本人很幼稚。」可以說是毫不留情酸女兒，不過其實在拍攝時，小S就在一旁貼心指導女兒，也再三檢查照片展現母愛光環，然而距離9月時的拍攝僅僅過了不到半年時間，許曦文的表現力進步驚人，也讓大家更期待接下來的發展。

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