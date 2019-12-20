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【廣編】RM 11-04 ROBERTO MANCINI自動上鍊飛返計時碼錶

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▲▼RM 11-04 ROBERTO MANCINI自動上鍊飛返計時碼錶。（圖／品牌提供）

▲Roberto Mancini自2013年成為RICHARD MILLE品牌摯友，現任義大利國家足球隊主教練，全新風格元素詮釋經典款式。

圖、文／RICHARD MILLE提供

RM 11-01 Roberto Mancini腕錶於2013年面世，是這名義大利足球主帥與Richard Mille先生共同探討的結晶之作，它解決了足球教練在賽場上面臨的一大難題：比賽還剩下多少時間？時間，是一種寶貴的戰略資源，在競技場上變得可量化，並給場上球員和教練帶來巨大壓力。

這款作品將複雜的顯示功能與飛返計時相結合，使Mancini能夠在賽場上成為時間的主宰：作為一名教練，我們的職責便是最好地指導球員。正因如此，才必須更加有效地追蹤和管理時間。這是決定成敗的重要因素之一。最後關頭的每一分、每一秒都無比珍貴，承載扭轉比賽結果的可能。

RM 11-04 Roberto Mancini自動上鍊飛返計時碼錶保留了RM 11-01系列經典的技術特徵，並融入了品牌的最新設計元素，如錶冠上的新穎線條、可變幾何結構擺陀，以及擁有波紋細節且極具運動風情的碳纖維錶殼。RM 11-04 Roberto Mancini腕錶不僅點綴有義大利國旗的三種色彩，還飾有義大利國家足球隊所特有的藍色調。腕錶的自動上鍊機芯亦搭載了飛返計時及年曆功能。錶圈、錶冠和按鈕蓋均以精工修飾，橡膠錶帶則搭配鈦合金折疊錶扣。全新錶殼以新穎的方式將RMAC3五級鈦合金機芯展露無遺。

關鍵字：

RICHARDMILLE, 自動上鍊飛返計時碼錶, 義大利, 足球
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