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林志玲款火辣禮服爆紅　NICOLE + FELICIA前進紐約婚紗時尚周

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 ▲NICOLE + FELICIA舉辦秋冬婚紗禮服鑑賞會。（影／記者王則絲攝）

記者陳雅韻／台北報導

猶記得台灣第一名模林志玲11月在台南舉辦馬拉松式婚宴，熱鬧一整天後，她仍充滿活力參加婚宴後的After Party，她越晚越辣，換上訂製禮服品牌NICOLE + FELICIA 2020秋冬系列銀色流蘇短裙，事業線與美腿齊發；今品牌於晶華專賣店舉辦鑑賞會，志玲姊姊這款性感禮服以及她登上時尚雜誌曾穿的白紗，依然是焦點，但名人加持還不夠，品牌還計畫突破亞洲市場，登上明年4月的紐約婚紗時尚周。

▲▼ NICOLE + FELICIA林志玲 。（圖／公關照）▲▼ NICOLE + FELICIA林志玲 。（圖／公關照）

▲林志玲婚宴後的After Party，穿上NICOLE + FELICIA銀色流蘇短裙辣翻。（圖／品牌提供，以下同）

「林志玲款」禮服的確是NICOLE + FELICIA詢問度超高的火熱單品，今年秋冬無論是白紗或禮服系列，都延續一貫的歡樂、華麗主題，結合擅長的細緻緊密的亮片刺繡、羽毛裝飾，讓裙裝在行進間閃耀並充滿律動感，規模是歷來之最，共有多達50款新設計。

▲▼ NICOLE + FELICIA林志玲 。（圖／公關照）

▲曹格老婆吳速玲日前到店上參觀新品，欣賞林志玲曾登上時尚雜誌所穿的白紗。

工藝上也有新突破，由於不少顧客舉辦海外婚禮，希望婚紗能華美澎湃但輕盈，NICOLE + FELICIA於是重新計算剪裁角度，在維持立體輪廓的基礎上，成功為禮服進行「瘦身」，成功減重25%。

▲▼ NICOLE + FELICIA林志玲 。（圖／公關照）▲▼ NICOLE + FELICIA林志玲 。（圖／公關照）

▲行進間會有律動感的羽毛仍是NICOLE + FELICIA白紗愛用的元素（左），主禮設計的Nicole最愛斜墜羽毛並開衩的款式。

▲▼ NICOLE + FELICIA林志玲 。（圖／公關照）

▲個性新娘在NICOLE + FELICIA也能獲得滿足，大蓬裙經過減量設計更輕盈。

除了婚紗，NICOLE + FELICIA小禮服系列也深受貴婦名媛喜愛，近來在歐美紅毯上，逐漸可看見女星穿著其設計，透露品牌進軍國際的決心，第一步到主理品牌姊妹Nicole與Felicia求學而熟悉的美國，計畫將於明年4月在紐約婚紗時尚周發表2021新作。

▲▼ NICOLE + FELICIA林志玲 。（圖／公關照）

▲晚裝用色更粉嫩，但一樣華麗澎湃。

關鍵字：

NICOLE+FELICIA, 林志玲
fashion.net

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