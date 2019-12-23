OFF-WHITE人氣「箭頭包」信義買得到！選品店Surrender夯款一次看

▲新加坡潮流選品店Surrender信義A9開幕，超夯單品一次看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

新加坡潮流選品店Surrender 擄獲不少潮粉，今年（2019）年底也正式大舉進攻信義區，讓大家在台灣就能近距離欣賞全球夯款，包括原先代理之 Off-White、川久保玲得意門生丸龍文人的個人同名品牌 Fumito Ganryu 等，就連大熱的Jitney包款在新光三越A9館就能買到。

▲潮流選品店Surrender正式進攻信義區。（圖／品牌提供）

提及潮流選品店Surrender，許多潮流迷都不陌生，2017年首度將知名潮流品牌Off-White代理進台灣，這回短期入駐新光三越信義新天地A9館，店面風格採用簡約的太空銀色基調，單品相當多元，包括包包、鞋履及配件系列。

▲Off-White 毛絨高跟鞋NT$43,900；Quoto鑰匙圈NT$9,900。（圖／品牌提供）

除了熟悉的Off-White之外，更收集了洛杉磯街頭文化為靈感來源的義大利品牌Palm Angels、與Virgil Abloh師出同門的紐約新興設計師品牌Heron Preston、由風靡全球的韓裔女DJ Peggy Gou 所開創的Kirin，川久保玲得意門生丸龍文人的個人同名品牌Fumito Ganryu...等，在台灣就能近距離欣賞。

▲Nike c/o Virgil Abloh "Athlete in Progress"系列，NT$6,300。（圖／記者鮑璿安攝）

店內更有先前討論度極高的Nike c/o Virgil Abloh "Athlete in Progress"系列，是Off-White™ 主理人 Virgil Abloh專為女孩設計的夢幻跑鞋，分別注入桃紅、淡藍、亮黃色，搭配極具撞色效果的繽紛雙層鞋帶，側面則飾以放大版的經典swoosh點綴，讓不同個性的女孩們都能輕易駕馭。

▲大熱Jitney包款藏著Virgil Abloh玩味個性，NT$40,700（大）；粉色小款，NT$37,500；棕橘色麂皮款，NT$39,700。（圖／記者鮑璿安攝）

另外，2019年早秋系列中的大熱Jitney包款，簡約輪廓搭配塗鴉文字設計，「CASH INSIDE現金在裡面」大展Virgil Abloh玩味個性，再加上銀色立體尖頭點綴，超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）也是該包款粉絲，現在Surrender店內就能買到，店面即日起至2020年4月30日短期進駐，潮粉們別錯過了。

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