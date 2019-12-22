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一招變美／方志友「瘦小臉」祕技超簡單！睡前加一步肌膚細緻又透亮

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▲一招變美／方志友。（圖／翻攝方至有FB）

▲身為「二寶媽」的方志友有著細緻透亮的好肌膚外，獨門瘦小臉絕招更是簡單必學。（圖／翻攝方至友FB）

記者張毓容／台北報導

近來在《天堂的微笑》中飾演年輕插畫家的方志友，現實生活中早已是有著一對可愛兒女的二寶媽，不僅有著凹凸有致的好身材，素顏也好透亮的無毛孔水煮蛋肌更是讓人羨慕不已，看似青春無敵的她原來在保養上也花了不少心思，甚至還有一招私房瘦小臉祕技，不僅簡單還很快速，絕對必學！

最注重防曬和保濕

方志友的好膚質連自己都很滿意，一說到自己維持美肌的保養法，就立刻強調保濕和防曬。除了無形中會造成肌膚傷害的紫外線，現在空氣品質也不好，她認為什麼都不擦就素顏出門，對皮膚也是一種傷害和負擔，所以她非常重視防曬。

保養上方志友覺得保濕才是最重要的，她認為保濕做足了，肌膚看起來才會水亮，大家會先覺得「你皮膚好好喔～」才會去注意妳白不白。而她也曾在採訪中提到，自己是個愛偷懶的人，保濕都靠晚安凍膜。平常卸妝、清潔完，她會很快速的擦上化妝水和乳液後，再敷上晚安凍膜，並讓凍膜稍微吸收一下就去睡覺，隔天早上起床再洗掉，皮膚就會變很好。

▲一招變美／方志友。（圖／翻攝方至有FB）

追求快速又溫和的洗卸清潔

除了防曬和保濕，想要養好肌膚，方志友提醒，「清潔一定要做好再擦保養品，保養品才能吸收得好。」而說到卸妝清潔，方志友表示自己是講求快速的人，因為有了小孩，無法控制小朋友什麼時候想睡覺或突然有甚麼狀況，所以一定要把握所有自己的時間，而能快速清潔又溫和的divinia蒂芬妮亞洗卸系列就是她平日清潔的愛用品。   

她每天會依照妝容濃淡，用眼唇卸妝搭配卸妝水或卸妝乳來卸除全臉妝容，卸完妝後再用能同時溫和代謝老廢角質的洗面乳清潔，這樣每天洗臉就能同時去掉老廢角質，對於清潔要求快狠準的方志友，更是愛用不已。

▲一招變美／方志友。（圖／翻攝方至有FB）

私房瘦小臉竟靠綁頭髮！

與剛出道時相比，現在臉部線條顯得纖瘦又緊實，而方志友的私房瘦小臉絕招竟然是靠「綁頭髮」！她曾在受訪時笑說有沒有瀏海對自己的臉型沒有太大影響，但是只要一把頭髮綁起來臉就會變比較尖，而方志友這招「獨門變臉絕招」就連經紀人都認同。

當然方志友不是只有靠髮型，只要有時間她就會認真按摩，她透露每天擦晚安凍膜的同時，都會用指關節跟18K金棒、雙輪滾輪等按摩器按摩臉部，就連化妝前也會先用滾輪滾一下，不但可幫助消水腫，妝感也更服貼。

關鍵字：

一招變美, 方志友, 小臉, 瘦小臉, 祕技, 保養, 女星, 美肌秘訣, 防曬, 清潔, 保濕
fashion.net

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