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「時尚媽咪」Melody雨天不怕髒　照穿Burberry斗篷、Chloe白鞋

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▲▼ Melody 。（圖／翻攝Melody IG,Burberry,CHLOE官網）

▲Melody雨天穿搭依然不馬虎，米色與粉色的Burberry斗篷成亮點。（圖／翻攝meoldykliu IG）

記者陳雅韻／台北報導

雨天該怎麼穿真的很惱人，一般人大概都會選暗色系的服裝或鞋子，濺到髒水比較不心疼，但「時尚媽咪」Melody反其道而行，披上米色與粉色的Burberry斗篷，搭配全白的Chloe SONNIE低筒球鞋，一身明亮裝扮在雨天格外搶眼，她大推斗篷是壞天氣的必備單品，輕鬆贏得網友讚美。

▲▼ Melody 。（圖／翻攝Melody IG,Burberry,CHLOE官網）

▲Meoldy同時搭配韓國GENTLE MONSTER墨鏡與約2萬元的CHLOE白球鞋。（圖／翻攝meoldykliu IG）

Melody所穿的Burberry徽標圖案羊毛混紡緹花連帽披肩，一面是品牌經典的米色，另一面是甜美的粉紅色，不僅可雙面穿搭很實穿，亦可學她隨意披上斗篷，不經意透出另一個顏色，只要內搭一件簡單的T恤，就能展現隨興的風格。

▲▼ Melody 。（圖／翻攝Melody IG,Burberry,CHLOE官網）

▲可雙面穿的Burberry徽標圖案羊毛混紡緹花連帽披肩，38,900元。（圖／翻攝Burberry官網）

白色球鞋仍是時尚圈不敗款，Melody這回選穿Chloe的設計；而她臉上的墨鏡也有許多網友詢問，是出自韓國夯牌GENTLE MONSTER黑色大鏡面膠框款，簡潔的線條沒有過時的問題，任一季節搭配都時髦有型。

▲▼ Melody 。（圖／翻攝Melody IG,Burberry,CHLOE官網）

▲Chloe白色SONNIE低筒球鞋，約20,000元。（圖／翻攝Chloe官網）

關鍵字：

Melody, Burberry, Chloe, GENTLE MONSTER
fashion.net

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