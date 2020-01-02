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用4種理由分手代表對方超渣　不必留戀，他不是值得愛的人

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▲情侶,戀人,戀愛,愛情,兩性。（圖／pixabay）

▲兩人走到盡頭，可從如何結束來斷定一個人。（圖／pixabay）

編輯／借借

分手時無論心中多有底，隨之而來的痛苦無法避免，雖然兩情曾相悅的戀人，分開可能有很多種理由，但多半真正的原因就是「不愛了」，再怎麼說出纏繞憐惜的說法，都無法掩埋這個事實，而對方若說出下「經典渣話」，快看開吧，他不是能夠給你幸福的人。

▲兩性,愛情,單身,約會。（圖／翻攝PIXELS）

▲正視現在的狀況，接受對方就是不愛了，不要為了錯誤的人浪費青春。（圖／pixabay）

我配不上妳
真心覺得配不上怎麼不努力？還是不想努力了？說出這種話的人，表示他早已放棄這段感情，不然只是虛應故事，以為這話可以安慰妳，其實這句話只是安慰他自己而已。

感覺好像少了些什麼
交往相處都是雙方互相的，在了解對方與磨合的過程中，就是要正視雙方的優點與缺點，用「少了些什麼」的方式來一句話帶過，代表根本說不出任何癥結或理由，換句話說，根本就只少了新鮮感，只是膩了。

▲兩性,情侶,情人。（圖／翻攝PEXELS）

▲分手本就殘酷，用任何精巧包裝的話語都不會改變結果。（圖／pixabay）

妳值得更好的人
對方若愛的夠深夠濃烈，真心想要你在她身邊，會輕易放手嗎？這根本是違反人性的說法，用了這句話只是對方想顯示他比你更慘，感覺其實他是好人，希望成全妳的幸福一樣，如果他認為自己很糟糕，當初幹嘛跟你談戀愛。

我爸媽不同意
自己沒膽分手，還拿出父母來當擋箭牌，這樣的人還期待能給妳幸福，根本是緣木求魚，顯示出不但事情發生，自己毫無擔當，還要拉別人下水，過錯都推給別人，還是趕快忘記對方去找下一個吧。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 療傷, 分手, 悲傷, 渣男
fashion.net

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