「韓妞3寶」一次購得！innisfree超強偽素顏組，1,200元有找

▲innisfree綠茶籽精華超推坑，一用就愛上。（圖／翻攝自IG/innisfreetaiwan）

記者曾怡嘉／台北報導

為什麼韓妞肌膚都那麼亮？除了做好基礎清潔、保濕，連底妝挑選也有大學問。幫助深層清潔的超級火山泥毛孔潔淨面膜、補水保濕的綠茶籽精華和史上最高CP值蜜粉，現在一次打包超優惠，快揪姊妹一起買起來！

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▲innisfree 超級火山泥毛孔潔淨面膜，100ml，NT$510；「Her和她」特價NT$385。點我購買。

肌膚困擾：粉刺、毛孔→超級火山泥面膜

即便進入濕冷冬季，粉刺、毛孔粗大就像不定時炸彈，一直出來亂，這時候有請深層清潔面膜來幫忙。innisfree的火山泥潔淨面膜在美妝版上被推爆，親切的價格卻有著專櫃品牌的實力。利用濟州島特有火山泥，幫助去除老廢角質、改善油脂分泌，甚至有網友分享用完膚色都亮了！

▲innisfree 綠茶籽保濕精華，80ml，NT$920；「Her和她」特價NT$668。點我購買。

肌膚困擾：乾荒、脫皮→綠茶籽保濕精華

innisfree之所以出名，就是因為綠茶籽保濕精華，許多人想要保濕又擔心黏膩，那麼這瓶就是最好選擇。補水保濕的輕盈質地，一推開就能迅速吸收，除了是保濕精華，也能當作前導精華使用，美妝版上是一面倒的好評，喜歡清爽保濕的你，務必要試試！

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肌膚困擾：控油、脫妝→無油無慮礦物控油蜜粉

混合、油性肌膚的救星！一拍上泛油雙臉，就能使妝感呈現半霧面，呈現剛剛好的光澤。這款蜜粉除了定妝外，也有許多人把它當作乾洗髮，有時出油又來不及清潔，這時拿出蜜粉輕拍在頭皮，出油髮絲變得清爽蓬鬆，小小一盒出門帶著就沒錯！

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