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老是被分手？5個讓你感情不順的戀愛壞習慣　「我是為你好」太可怕！

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▲5個戀愛壞習慣 。（圖／翻攝tvn drama）

編輯／Molly　圖／翻攝自tvN Drama FB

你是不是也老是覺得自己情路坎坷，感情不順？明明每次談戀愛時都是全心全意、認真付出，為何每段感情總是很快就夭折，看不到好結果？其實可能是一些你戀愛中的行為和反應給人帶來壓力，造成反感，一點一滴破壞了兩人之間的感情。快來看看你有沒有以下5個「戀愛壞習慣」，儘早改掉，感情路也才會越來越順。

▲5個戀愛壞習慣 。（圖／翻攝tvn drama）

1.一戀愛就公主病/王子病上身

在雙方還處於曖昧時間或追求階段時，男女雙方通常都會展現溫柔、體貼，竭盡所能為對方付出，就是想讓對方感受到自己的好，以贏得對方的好感，但正式在一起後，有些人就會大轉變，就像突然得了公主病或王子病，貼心舉動消失，只剩下任性驕縱，什麼都指使另一半，還以自己為尊。這種頤指氣使的脾氣，或許一開始熱戀期時，對方還會覺得偶爾耍耍小性子的你，還滿可愛，但一旦過了熱戀期，失去耐心，到時候就只會惹人生氣和越看越討厭了。

▲5個戀愛壞習慣 。（圖／翻攝tvn drama）

2.不溝通還覺得對方應該都要懂

想要維持一段感情，「溝通」絕對是最基本且必須的，但偏偏有些人總是懶得溝通，還覺得對方應該都理解，甚至覺得相愛的兩個人應該「很有默契」，不用說出口，你就應該懂我……但實際上，就算是雙胞胎也有想法不一的時候，怎麼可能有人能完全理解另一個人的想法？尤其是發生誤會或不愉快的時候，更應該跟另一半好好溝通，把事情說開，才能化解心結，若總是抱著「你做錯什麼自己知道」「他想通了就會來跟我道歉」心態，只會讓兩人之間的隔閡越來越大，遲早走上分開的道路。

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▲5個戀愛壞習慣 。（圖／翻攝tvn drama）

3.喜歡掌控另一半所有大小事

不論男生或女生，有些人一戀愛就化身為「監獄長」，想要24小時掌握另一半行蹤和生活大小事，但每個人多少都會需要自己的時間和空間，這樣壓迫式的關切只會讓對方感到被控制般的不舒服感和極大壓力。

▲5個戀愛壞習慣 。（圖／翻攝tvn drama）

4.老是自以為「我是為你好」

不只父母對小孩，有不少人也喜歡對另一半說出「我是為你好」這種情感綁架的話，自以為自己是幫對方著想，為另一半做出各種決定，還覺得對方要感謝你。或許你是出自好意，但另一半也是獨立的個體，總會有自己的想法，你的好意他不一定心領，甚至可能踩到他的地雷，不但感受不到好，還會磨滅兩人之間的感情。

▲5個戀愛壞習慣 。（圖／翻攝tvn drama）

5.總是以別人的意見談戀愛

雖說每個人遇到困難或疑惑的事情，多少都會問問週遭人的意見，但如果凡事都問別人，沒有自己的主見，總是依照哥兒們或閨蜜的意見跟另一半相處、做決定，這樣還是你在談戀愛嗎？別忘了你才是在感情中的當事者，很多細節只有自己才清楚，別一昧聽從父母或朋友們的「意見」就照著做，畢竟承擔後續結果是自己，只有你才能為自己的愛情負責。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 戀愛, 談戀愛, 情侶, 壞習慣, 分手, 不順
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