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超模何穗美腿一伸大勝　「海豚公主」張靚穎露事業線搶焦點

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▲▼何穗 張靚穎 De Beers 。（圖／De Beers提供）

▲大陸超模何穗開岔禮服露出大長腿，氣勢大勝。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

曾登上美國內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria’s Secret）大秀擔任「維密天使」的大陸超模何穗，日前出席第16屆MAHB年度先生盛典，身穿桃紅色與紅色拼接的開岔長禮服搭配De Beers高級珠寶，驕傲露出大長腿，氣勢大勝身高不如她卻也挑戰開岔禮服的「海豚公主」張靚穎，不過張靚穎看似甜美的荷葉領仍襯出事業線，依然有聚焦效果。

▲▼何穗 張靚穎 De Beers 。（圖／De Beers提供）

▲張靚穎也以開岔禮服搭配De Beers珠寶現身。

身高177公分的何穗，選擇顏色超搶眼的桃紅色與紅色拼接禮服，飄逸設計隨著她行進間律動，她同時搭配De Beers Aria高級珠寶褐鑽耳環，隨便一個轉身讓紗飄起都美，她不忘放送美腿，贏得全場目光。

▲▼何穗 張靚穎 De Beers 。（圖／De Beers提供）▲▼何穗 張靚穎 De Beers 。（圖／De Beers提供）

▲何穗穿飄逸禮服搭配De Beers Aria高級珠寶褐鑽耳環，隨便拍都美。

張靚穎雖身高不如人，但大方展現事業線，珠寶搭配也展現品味，選擇De Beers Phenomena Frost單層項鍊、三層鑽戒、耳環與DB Classic白金單行半密鑲橢圓手環等款式，均是線條簡潔但閃閃發亮的設計，讓她流露性感但很優雅。

▲▼何穗 張靚穎 De Beers 。（圖／De Beers提供）▲▼何穗 張靚穎 De Beers 。（圖／De Beers提供）

▲張靚穎戴上De Beers Phenomena Frost單層項鍊、三層鑽戒、耳環與DB Classic白金單行半密鑲橢圓手環。

關鍵字：

何穗, 張靚穎, De Beers
fashion.net

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