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米奇頭蜜粉、米妮身體乳可愛炸裂！innisfree 2020迪士尼限定系列準備開搶

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▲innisfree 2020迪士尼限定系列。（圖／品牌提供）

▲innisfree 2020迪士尼限定系列。（圖／品牌提供）

▲innisfree再度攜手Disney推出「2020迪士尼限定系列」，幾點人氣商品都換上超可愛角色包裝。（圖／品牌提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

韓系美妝品牌innisfree真的很會！繼今年初推出玩具總動員聯名系列，掀起驚人瘋搶熱潮後，為迎接即將到來的2020年，再度攜手迪士尼推出「innisfree 2020迪士尼限定系列」，將眾多經典人氣商品換上超可愛的米奇、米妮和唐老鴨等迪士尼角色包裝，從臉部保養、身體護理到蜜粉、潤唇膏等彩妝品全都有，將於2020年1月1日全球同步限量開賣，Disney粉絲們快準備好錢包準時搶一波！

▲innisfree 2020迪士尼限定系列。（圖／品牌提供）

▲innisfree 2020迪士尼限定系列 完美無瑕親膚蜜粉，11g，NT$520。

2020適逢鼠年，innisfree將人氣蜜粉化身為米奇，超可愛的造型讓你拿出來補妝時，不只看了心情好，絕對會引起旁人羨慕目光。

▲innisfree 2020迪士尼限定系列。（圖／品牌提供）


▲innisfree 2020迪士尼限定系列 午茶甜心潤彩護唇膏組，15g X 2，NT$660；繽紛大地指甲油，6ml，共4色，NT$99。

萃取多種植物天然保濕成分的潤彩護唇膏組還帶有淡淡甜香，包裝則是以迪士尼最有名的2對情侶檔做代表，米奇與米妮款的是玫瑰花茶&蜜桃茶，唐老鴨與黛絲款的是莓果茶&葡萄柚茶。這2對經典角色還一起登上4款指彩，黛絲是溫柔粉色，唐老鴨是粉紫色，米妮是招牌紅色，米奇則是可疊擦的清透亮片款。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲innisfree 2020迪士尼限定系列。（圖／品牌提供）

▲innisfree 2020迪士尼限定系列。（圖／品牌提供）

▲innisfree 2020迪士尼限定系列 我的香氛柑橘沐浴乳，330ml，NT$420；我的香氛柑橘身體乳，330ml，NT$500；濟州護手霜組，50ml X 3，NT$690。

「我的香氛身體系列」和護手霜組也是換上鼠年主角包裝，有著清爽綠茶柑橘香氣的沐浴乳是米奇，身體乳則是米妮；而護手霜組則包含濟州山茶花護手霜、橄欖真萃潤澤護手霜、純淨綠茶保濕護手凝霜。

▲innisfree 2020迪士尼限定系列。（圖／品牌提供）

▲innisfree 2020迪士尼限定系列。（圖／品牌提供）

▲innisfree 2020迪士尼限定系列。（圖／品牌提供）

▲innisfree 2020迪士尼限定系列 濟州寒蘭禮盒，NT$1,030（價值NT$1,709）；香榧調理禮盒，NT$770（價值NT$1,035）。

innisfree也特別將明星熱賣商品打包成超值禮盒組，搭配萌萌的迪士尼限定包裝，不只滿足你搜集迪士尼周邊商品的願望，還能以更划算價格帶回美肌好物。像是高人氣「濟州寒蘭系列」換上米妮包裝，內含滋養霜50ml、滋養精華15ml、眼霜10ml，只要1千初就能帶回家；黛絲則是香榧調理系列，包含修護霜40ml、修護水50ml、鬥荳潔顏泡泡50ml。

▲innisfree 2020迪士尼限定系列。（圖／品牌提供）

▲innisfree 2020迪士尼限定系列。（圖／品牌提供）
▲innisfree 2020迪士尼限定系列 發酵豆精華禮盒，NT$1,270（價值NT$1,638）；心曠神怡綠茶保濕噴霧，150ml，NT$430。

高飛則是現身於「發酵豆系列」禮盒上，內含煥顏活膚精華150ml、煥顏活膚水30ml、煥顏活膚乳30ml、煥顏活膚頸霜10ml；還有經典綠茶保濕噴霧，蘊含濟州鮮榨綠茶水2.0，能隨時隨地為缺水乾燥的肌膚補充水分。

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關鍵字：

彩妝, 保養, innisfree, Disney, 迪士尼, 米奇, 米妮, 唐老鴨, 黛絲, 高飛, 限定系列, 2020, 鼠年
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