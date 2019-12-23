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走路也能減肥？掌握這5點讓你越走越瘦　正確姿勢先學會

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▲走路也能減肥！掌握這5點越走越瘦。（圖／翻攝pexels）

▲只要注意姿勢、步伐和幾個小細節，走路也能邊走邊瘦身。(圖／翻攝IG@bellahadid)

編輯／Molly

大家都知道，想瘦身除了要管住嘴，還要邁開腿，但偏偏有些人就不喜歡跑步，也不喜歡太激烈的運動，那就來靠走路減肥吧！走路可說是最簡單的運動之一，但前提是姿勢要正確，還要搭配良好的行走習慣。只要好好掌握以下5個重點，走路也能輕鬆瘦。

1.正確走路姿勢很重要

首先，走路的姿勢很重要，走路時要有意識地抬頭挺胸，下巴向下微收，肩膀則要自然地向外展開，另外還要時時注意收緊小腹、夾緊臀部，並要做到肌肉有拉緊的感覺，這樣才能有效地刺激腹部、臀部和腿部肌肉。

走動時要用髖關節帶動大腿向上抬起，而不是用小腿或膝蓋，尤其小腿不離地的拖地走路，不僅會影響到身體的健康，錯誤的姿勢更會讓腿部錯誤施力，導致腿部越來越粗。

▲走路也能減肥！掌握這5點越走越瘦。（圖／翻攝pexels）

▲加大步伐能提高運動心率，讓走路運動的效果更好。(圖／翻攝IG@bellahadid)

2.加大走動步伐

如果想要邊走邊瘦身，就不能像是散步那樣隨意亂走，要適當的加大走路步伐。要大步大步地向前走，才能有效的刺激大腿肌肉，並提高走路時的運動心率，加強有氧運動的效果。

3.加快走路速度

把平時走路時則速度加快，快速步行能有更顯著的有氧效果，最好能以2公里在20分鐘內走完的速度來行走（如果是關節功能有退化的中老年人則不建議）。如果想要有更明顯的健身效果，可以嘗試在路途中的一小段距離，大約4～6分鐘的時間，提升走路速度到最快地走，可以使心跳加快、呼吸更深、身體微微出汗，且體溫上升。

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▲走路也能減肥！掌握這5點越走越瘦。（圖／翻攝pexels）

▲上下班可以提前幾站下車，盡量抽出時間多走路。(圖／翻攝pexels)

4.提高走路頻率和長度

想靠走路瘦身，當然不能讓走路機會減少，能走路的路段就要盡量走，如果平時能走路的時間不多，也可以利用上下班時，提前幾站下車，增加走路的頻率、距離和時間，每次走路最好能有15分鐘以上，甚至如果目的地在5公里以內，又不趕時間的情況下，可以直接走路過去。

▲走路也能減肥！掌握這5點越走越瘦。（圖／翻攝pexels）

▲若後續無其他活動，建議穿著運動鞋和方便活動的衣著。(圖／翻攝pexels)

5.穿著盡量以輕便舒適為主

雖然是利用走路時邊運動，但畢竟因為是運動，建議穿舒適的運動鞋，盡量不要穿高跟鞋或拖鞋這類不方便走路的鞋子，可以帶在身上到目的地再換上就好；也要避免配戴過大過重的飾品，太大或是垂墜式的耳環或項鍊容易在走動的過程中搖晃造成不便。另外也建議走路運動時盡量背後揹包，如果背的是單肩背的包包，就要記得左右交換背，才不會對肩膀造成不平衡的壓力。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 走路, 運動, 姿勢
fashion.net

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