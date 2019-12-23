日本網站票選理想伴侶條件TOP5　「外貌」墊底讓人好意外

▲越來越多女生不再是外貌協會，認為另一半好相處最重要。（圖／翻攝自IG/him_films，以下同）

編輯 / Lily

印象中日本女生都很在意男生外表，日前日本網站對女性擇偶做調查，受訪者年齡落在20多歲至60歲，結果出爐竟發現「外貌」居然只排第5，一起來看看最真實的票選結果與女生的心聲吧！

在 Instagram 查看這則貼文 神尾楓珠 Fuju Kamio (20)（@kamio_fuju）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 15 日 下午 9:18 張貼

第5名 外表

往年這樣的票選活動．帥氣的外貌條件絕對擠進前3，今年卻大不相同，有女生表示「即便是不好看，看久也就順眼」，話雖如此大家還是表示如果是帥哥當然好啊！





第4名 聰明

越多越多女生在意頭腦聰明這回事，他們認為對象不用非常聰明，但至少不能比自己笨，否則另一半永遠搞不懂他的意思，心會很累。如果男生頭腦聰明，就能讓女生傾慕崇拜，讓戀情更為順遂。



第3名 有錢

高收入這個選項雖然實際，但卻非常真實。畢竟只有愛情，沒有金錢的戀情或是婚姻真的是萬萬不能。大部分女生還是喜歡這種潛力股，另一半收入不錯，會讓他們比較有有安全感。

在 Instagram 查看這則貼文 kanta & mayuko（@knt_myk0613）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 29 日 上午 4:07 張貼

第2名 幽默

男生個性風趣，又有幽默感整個大勝，從許多日本女星都嫁給諧星的例子就知道，能逗女孩子笑是多麼加分。試想如果另一半有錢但卻個性無聊，好像也很難走到最後，而且大部分女生都認為，外表其次，幽默感才是最重要。



第1名 善良

常聽人說善良是一種選擇，擁有心地好且溫柔得另一半是每個女孩的夢想。仔細想想即便是幽默又多金，但是不夠貼心也是很扣分。做任何事都會為女生著想，這樣的暖男別說是日本調查，應該全世界女生都愛吧！

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