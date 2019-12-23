fb ig video ETtoday search mobile

日本網站票選理想伴侶條件TOP5　「外貌」墊底讓人好意外

> >

▲▼日本網站票選理想伴侶條件TOP5 。（圖／翻攝自ig）

▲越來越多女生不再是外貌協會，認為另一半好相處最重要。（圖／翻攝自IG/him_films，以下同）

編輯 / Lily

印象中日本女生都很在意男生外表，日前日本網站對女性擇偶做調查，受訪者年齡落在20多歲至60歲，結果出爐竟發現「外貌」居然只排第5，一起來看看最真實的票選結果與女生的心聲吧！

第5名 外表

往年這樣的票選活動．帥氣的外貌條件絕對擠進前3，今年卻大不相同，有女生表示「即便是不好看，看久也就順眼」，話雖如此大家還是表示如果是帥哥當然好啊！


▲▼日本網站票選理想伴侶條件TOP5 。（圖／翻攝自ig）

第4名 聰明

越多越多女生在意頭腦聰明這回事，他們認為對象不用非常聰明，但至少不能比自己笨，否則另一半永遠搞不懂他的意思，心會很累。如果男生頭腦聰明，就能讓女生傾慕崇拜，讓戀情更為順遂。


第3名 有錢

高收入這個選項雖然實際，但卻非常真實。畢竟只有愛情，沒有金錢的戀情或是婚姻真的是萬萬不能。大部分女生還是喜歡這種潛力股，另一半收入不錯，會讓他們比較有有安全感。

第2名 幽默

男生個性風趣，又有幽默感整個大勝，從許多日本女星都嫁給諧星的例子就知道，能逗女孩子笑是多麼加分。試想如果另一半有錢但卻個性無聊，好像也很難走到最後，而且大部分女生都認為，外表其次，幽默感才是最重要。


第1名 善良

常聽人說善良是一種選擇，擁有心地好且溫柔得另一半是每個女孩的夢想。仔細想想即便是幽默又多金，但是不夠貼心也是很扣分。做任何事都會為女生著想，這樣的暖男別說是日本調查，應該全世界女生都愛吧！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

理想伴侶, 條件, 日本, 排行榜, 網路票選
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

小S大女兒「超狂厭世臉」更升級　最新時尚照長腿媲美媽媽

小S大女兒「超狂厭世臉」更升級　最新時尚照長腿媲美媽媽

innisfree超級特價只到12／23中午！零負評面膜、精華液、蜜粉一次打包

innisfree超級特價只到12／23中午！零負評面膜、精華液、蜜粉一次打包

「時間比錢貴1萬倍」　年過30歲，不知道會很後悔的8個人生提醒

「時間比錢貴1萬倍」　年過30歲，不知道會很後悔的8個人生提醒

帽T也能走性感小惡魔風格！5個穿搭提案讓妳成為「超日系」少女 奧斯塔羅12星座一周運勢1223-1229　牡羊偏財運不好、單身天蠍準備告白吧 南韓設計師打造「吐司包」意外爆紅　療癒模樣暖化20萬網友 Dior頂級香氛世家終於來了！3大熱賣香氣、超美圖騰絲巾一次打包 迪麗熱巴罕見「胸前挖空」呼之欲出！美到上熱搜網驚：噴鼻血 最美捲髮來了！2020年最新「環抱燙」，讓臉立刻小一號 快找出妳的「月亮星座」　妳最真實的情緒、行為都是被它所影響

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面