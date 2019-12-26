穿內搭褲抗低溫注意4件事　小心保暖不成反而引發肌膚問題

▲很多人都喜歡靠內搭褲來對抗低溫，但要小心穿錯不僅保暖無效還會引起肌膚問題。（圖／翻攝IG@chuu_official、@emoda_snap）

編輯／Amanda

近日將有新一波冷空氣報到，氣溫又要直直落，為對抗冬天低溫，很多人除了愛穿發熱衣，還會在褲子或裙子內再穿上一件內搭褲來禦寒，但要小心的是，內搭褲穿錯不僅保暖效果大打折扣，還可能引起肌膚問題。快把款式、材質挑選和穿著方式的這4個要點記起來，讓你的內搭褲穿搭時尚又保暖。

▲內搭褲的款式首選選擇貼身但不緊身，且有彈性的款式。（圖／翻攝IG@chuu_official、@stylenanda_korea）



挑選貼身且有彈性的款式



想讓內搭褲發揮保暖效果，首先要選擇比較有彈性、貼身但不緊身的款式，能讓內搭褲能像發熱衣一樣貼在肌膚上，並避免隨著穿著次數增多而鬆掉，與肌膚產生空隙，使得保暖效果降低。

輕盈保暖的材質



在內搭褲的材質挑選上，可選擇化學纖維，穿起來輕盈舒適，保暖效果也好，但要注意選擇的款式透氣度是否足夠，避免在室內等較溫暖的地方時，影響排汗。

▲如果被毯夠保暖，最好別穿著內嘎褲睡覺。（圖／翻攝IG@chuu_official）



盡量別穿著內搭褲睡覺



天冷的時候通常會換上厚重保暖的被毯，如果你的被子保暖度足夠，就不要再穿著內搭褲睡覺，以免使下半身過於悶熱而出汗，尤其若是棉質的內搭褲，會吸收身體排出的汗水，反而會容易因離開被子接觸冷空氣，突然變冷而感冒。另外，若是較貼身又有點緊度的內搭褲，會影響下半身的血液循環，會使肌肉無法充分放鬆，也會悶住濕氣，可能會引起濕疹或容易孳生黴菌。

少量乳液減少內搭褲靜電問題



天氣乾冷時容易產生靜電，而冬天穿內搭褲也常會碰到因為靜電讓裙子或外層褲管黏在內搭褲上的窘境，想解決這個問題其實也不難，只要利用一點點乳液就能達成！取少許乳液薄擦在裙子內裏或內搭褲上，藉由水分蒸發帶走靜電，內搭褲就不會跟裙子「黏踢踢」了。

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