貝克漢女兒穿巴黎訂製精品童裝受洗　華美珠繡襯千金身價　

▲14歲克魯茲（右）和8歲哈珀一同受洗。（圖／翻攝victoriabeckham IG，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

貝克漢一家近日大事是14歲兒子克魯茲（Cruz Beckham）和8歲女兒哈珀（Harper Seven Beckham）受洗，兩人的教母、教父分別是女星伊娃隆格莉亞（Eva Longoria）與男歌手馬克安東尼（Marc Anthony）都受邀觀禮。不過當天最佳女主角仍落在備受寵愛的哈珀，她身穿特別向巴黎精品童裝品牌Bonpoint訂製的米色長洋裝與斗篷，優雅端莊，「貝嫂」維多利亞貝克漢還得意在IG分享訂製圖，克魯茲則穿Dior西裝受洗。

▲哈珀身穿巴黎精品童裝品牌Bonpoint禮服參加受洗儀式。

歐美童裝品牌針對受洗嬰幼兒推出不少精緻設計，多以米白色蕾絲做點綴，此次哈珀所穿的禮服為Bonpoint上萬元起跳的高端Couture系列，禮服上有細緻的珠繡與蝴蝶結刺繡圖案展現細緻做工，她再披上米白斗篷、搭配金色娃娃鞋，被網友大讚美極了。

▲維多利亞貝克漢（右一）邀女兒的教母伊娃隆格莉亞（右二）出席觀禮。

穿遍歐洲精品童裝的哈珀，近來迷上長洋裝，9月參加媽媽同名品牌VICTORIA BECKHAM倫敦舉辦的2020春夏大秀，也穿Bonpoint花卉雪紡長洋裝亮相，同樣是Couture系列的設計，價格約17,000元。

▲哈珀（左）曾穿約17,000元Bonpoint花卉長洋裝參加媽媽的服裝秀。