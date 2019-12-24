金銀是大勢！5款Bling Bling包款超吸睛　小資女也能成派對焦點

記者王則絲／綜合報導

年末各大朋友聚會、派對接踵而來，想要在夜晚的Party中閃閃動人，就要靠Bling Bling的閃亮配件加持！以下整理5款今年最閃的精品包款，背上後保證讓你成為萬眾矚目的焦點，也相當適合各位男士在年底佳節送給女友們當禮物。

＃FENDI Metallic Vibes 佳節系列

FENDI 為迎接聖誕佳節推出了聖誕系列，以金、銀兩色為主軸，讓經典的壓花Baguette 變得閃閃發光，在此系列中也能看到充滿金屬光澤的更多皮件。

▲FENDI Baguette bag 金色，NT＄92,000 、FENDI Mini Baguette bag 銀色，NT＄67,000。（圖／品牌提供）

＃CELINE TRIOMPHE 黝黑色亮面小牛皮小型肩背包

若是喜歡低調一些的女孩，可以考慮入手這款韓星Jessica 也愛的CELINE TRIOMPHE 小牛皮肩背包，黑色款最為幹練沉穩，中間的金色TRIOMPHE凱旋標誌則能成為亮點，省去了浮誇、展現氣質卻能同時吸睛。

▲Jessica也曾曬出CELINE小牛皮小型肩背包，NT＄105,000起。（圖／品牌提供）

＃Salvatore Ferragamo GANCINI BAG WITH FRONT FLAP 銀黑色亮片肩背包

Salvatore Ferragamo 這款黑色亮片小包乍看之下就是款經典黑色手袋，不過上方布滿了緊密的亮片，讓包款從不同角度都能散發出銀色的光澤，是個「假內斂、真高調」的包款，適合初次嘗試較為浮誇閃亮風格的女孩。

▲銀黑色亮片肩背包，NT＄105,000。（圖／翻攝自Salvatore Ferragamo官網）

＃Bottega Veneta PYRAMID BAG 大理石紋小牛皮 手提包

別緻的金字塔外型相當考驗工匠的工藝技術，優美的結構設計光是包型就夠吸睛了，吊掛在手腕上相當氣質。

▲特殊包型要撞包也難！（圖／翻攝自Bottega Veneta官網）

＃Kate Spade 迷你金屬感鱷魚壓紋手提包

小資女孩入手精品預算不多，卻也想來個應景、搶眼的配件，那麼Kate Spade會是個不錯的選擇，這款強烈金屬光澤感的迷你手袋，總共有金、銀兩色，鱷魚皮壓紋顯得年輕有活力，反光、鏡面感超適合當作派對穿搭的亮點。

▲迷你金屬感鱷魚壓紋手提包，NT＄12,500。（圖／品牌提供）

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