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2019年度最爛密碼出爐　「123456」稱霸6年冠軍，你還在用？

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編輯／Duke

自全球數位化以後，社群網站、電子信箱、購物網站有如雨後春筍般出現，這時帳號的密碼設定肯定會令許多人頭痛，因此簡易的密碼便成為大家的首選，不過，這也增加帳號被盜竊的可能性。日前，保安公司SplashData發布了2019年度十大最爛密碼，其中包括稱霸六年的「123456」、「qwerty」等，而各位用了幾個呢？

▲2019年十大最爛密碼。（圖／翻攝自pixabay）

▲使用社群網站、電子信箱、購物網站等都需要設置密碼。（圖／翻攝自pixabay）

今年的最爛密碼冠軍寶座依舊由「123456」拿下，這個密碼已經連續六年獲得第一名，而去年位居第三名的「123456789」則來到第二名，值得一提的是，自2013年到2018年長時間霸占第二名的「password」，今年下滑至第四名，一舉被「123456789」與「qwerty」超越。

雖然簡易的密碼不容易忘記，但也增加被竊盜的風險，不過，由於近年各大網站對於安全問題的防護性提高許多，因此都會在各位設置密碼時訂定規則，像是需要大、小寫英文字母與阿拉伯數字組成等，而下方則為2019年度十大最爛密碼完整名單。

▲2019年十大最爛密碼。（圖／翻攝自Unsplash）

▲雖然簡易的密碼不容易忘記，但也增加被竊盜的風險。（圖／翻攝自Unsplash）

2019年度十大最爛密碼

1.123456
2.123456789
3.qwerty
4.password
5.1234567
6.12345678
7.12345
8.iloveyou
9.111111
10.123123

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關鍵字：

帳號, 密碼, 最爛密碼, SplashData, 123456, qwerty, password, 社群網站, 電子信箱, 購物網站
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