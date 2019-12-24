帆布鞋也跟上毛絨絨熱潮！Converse、Vans泰迪熊款萌翻

編輯／Emily 圖／翻攝自sneakersnstuff.com、converse.com、abc-mart.com.tw、IG@keds_korea、@converse

今年冬天毛絨絨商品絕對是大勢，毛毛外套已經是人手一件，不只衣服，常推出基本款、好搭帆布鞋的Converse、Vans、Keds也都相繼推出了毛絨造型的鞋款，有內裡鋪上毛毛的高筒帆布鞋和穆勒鞋，還有小羔羊毛加碎花點綴的布鞋，全都保暖又可愛～趕快購入一雙與毛毛衣服同類型的球鞋吧！

1. Converse Chuck 70 Shearling

Converse將經典的Chuck 70高筒鞋款用麂皮鞋面搭配羊毛內裡製作，推出全新的Shearling系列。這系列共有兩個款式，一款是淺粉色與深藍色布料拼接，內裡的毛毛柔軟又溫暖，很適合在冬天穿～如果不想要太多顏色，可以選擇另一個全棕的素色款，外層是同一色系，內裡則透出米白色絨毛。這兩款鞋售價台幣4,480元，預計2019 年12 月27 日會在摩曼頓敦南三專賣店、INVINCIBLE、JUICE販售。

2.Vans Old Skool Mule

Vans將他們的懶人穆勒鞋款加入毛毛元素，鞋面使用麂皮材質，內裡的部分則鋪上保暖的絨毛。穆勒鞋穿脫方便，特別適合懶人，隨便一套就能出門，造型既可愛又有時尚感～一款是棕色加白色毛毛，很有泰迪熊感，另一款是全黑鞋面加黑色毛毛，低調好搭不怕髒，這兩款售價台幣2,580元。

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3. Keds Double Decker Embroidered Faux Shearling CX

Keds一直以小白鞋為人熟知，而他們的經典鞋型Double Decker也跟上毛毛熱潮，推出了仿羊毛材質鞋面，白色的毛絨絨鞋面看起來就像綿羊，還加上可愛的小花朵點綴在其中，造型超級觸動少女心～目前在韓國販售，售價55,300韓元，約台幣1,440元。

在 Instagram 查看這則貼文 keds_korea（@keds_korea）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 3 日 下午 5:11 張貼

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