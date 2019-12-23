許老三「跩臉開腿」拍時尚片！超齡表現網驚：國際巨星小S基因

▲小S 二女兒Lily以及鬼靈精許老三最新時尚照曝光。（圖／翻攝自品牌官網）

記者鮑璿安 ／台北報導

小S大女兒Elly（許曦文）才剛剛出鏡時尚品牌形象照，「高級臉」評價鋪天蓋地而來，二女兒Lily以及鬼靈精許老三當然不甘示弱，這回亮相媽媽好姐妹范瑋琪的個人服飾品牌GENQUO，以超齡表現力演繹聖誕特輯，受到網友肯定，「基因果然遺傳自國際巨星。」

▲日前大女兒Elly（許曦文）高級臉評價鋪天蓋地而來。（圖／翻攝自品牌官網）

大女兒Elly（許曦文）一張高級臉不僅登上時尚雜誌，日前公開為服裝品牌JORYA拍攝的形象照也廣受好評，綁起高馬尾流露厭世臉，超囂張POSE連媽媽徐熙娣也放話，「跩個X啊！」當然二女兒Lily以及鬼靈精許老三也不甘專美於前。

▲12歲的Lily和7歲的許老三在范瑋琪鼓勵下拍攝GENQUO形象照。（圖／翻攝自品牌官網）

范瑋琪個人服飾品牌GENQUO最新曝光了一系列聖誕特輯形象照，主角就是12歲的Lily和7歲的許老三，兩人換上品牌秋冬裝，Lily一頭蓬鬆微捲髮流露女孩初長成的氣質，五官也遺傳了媽媽徐熙娣的招牌巴掌臉，淡淡望著鏡頭，即便沒有多做修飾，表現也十分大器。

▲許老三捲髮與雀斑妝演繹超齡表現力。（圖／翻攝自品牌官網）

一向以鬼靈精闖出名號的許老三，這回相當正經的拍攝形象照，果然嚇壞大批網友，戴上俏皮的棕色毛帽，許老三畫起了可愛的橘色雀斑妝，小小的臉蛋下，嘴唇微張與眼神的空洞拿捏得恰到好處，伴隨一頭亮眼捲髮相當出彩，兩姐妹時不時緊緊勾著對方，演繹超齡時尚美感，獲得網友一致肯定，「基因果然遺傳自國際巨星。」

在 Instagram 查看這則貼文 GENQUO（@genquo）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 22 日 上午 4:10 張貼

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