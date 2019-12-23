根本天菜男團！歐洲「高顏值足球隊」形象照　緊身西裝長腿帥翻

▲ 歐洲足球冠軍聯賽即將登場，皇家馬德里、巴黎聖日耳曼、國際米蘭和拜仁慕尼黑球員帥照先公開。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

將在明年（2020年）登場的歐洲足球冠軍聯賽（歐冠盃），除了精彩的球技之外，看不懂球的粉絲們還有顏值可看，德國精品BOSS特地為歐洲四支頂級足球勁旅設計專屬造型，日前公開了球員們穿著西裝一字排開的形象照，時尚度堪比男模。

歐洲足球冠軍聯賽正緊鑼密鼓籌備中，皇家馬德里、巴黎聖日耳曼、國際米蘭和拜仁慕尼黑四支球隊將再次在歐洲為球迷帶來激烈難忘的賽事，不過業餘球迷們，還有顏值可以好好欣賞。德國精品BOSS這回替球員設計了專屬造型，用來演繹正裝與休閒兩種風格，讓粉絲們一窺脫下球衣之後的帥氣打扮。

▲巴黎聖日耳曼球隊（前）拜仁慕尼黑（後）一字排開超吸睛 。（圖／品牌提供）

畫面中巴黎聖日耳曼球隊換上了Create Your Look系列單品，深藍色西裝相當挺拔，球員們的好身材一覽無遺，同時，運動彈性剪裁融匯俐落廓形與運動裝一貫的功能彈性，亦搭配飾有球會標誌的細窄領帶，正是迎合運動員們的最佳裝扮；拜仁慕尼黑隊則運用深灰色西裝搭配酒紅色領帶產生撞色衝突，褪去沉悶的打扮帶來一絲新意。

▲國際米蘭隊（前）皇家馬德里球隊（後）大長腿成優勢。（圖／品牌提供）

國際米蘭隊一字排開溫暖的笑容超療癒粉絲，大長腿絕對是優勢，皇家馬德里球隊淡藍色內襯搭配深藍西裝外套，由雙染羊毛精製，疊搭出活力氣息。形象照公開之後，球員們的超高顏值也引起粉絲驚呼，「被足球耽誤的男模」、「太帥了吧」、「大長腿來了。」

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