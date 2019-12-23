fb ig video ETtoday search mobile

快找出妳的「月亮星座」　妳最真實的情緒、行為都是被它所影響

> >

▲月亮星座。（圖／柯夢波丹提供）

月亮星座影響人的情緒，每個人的潛意識、安全感、成就感的來源、人生的生活方針及行為，都是由月亮所在星座的性質而決定的。所以知道自己的月亮星座是什麼，才能更深刻地了解自己。

請從表中尋找出妳的月亮星座

▲月亮星座。（圖／柯夢波丹提供）

註：白羊－牡羊；人馬－射手；山羊－摩羯。

月亮星座落入火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）

▲月亮星座。（圖／柯夢波丹提供）

月亮星座落入火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）妳的潛在性格是比較樂觀、自信、熱誠和主動，有著進取的傾向。

通長都比較喜歡當「老大」，個性也很慷慨，是個開創性人物，但在金錢方面就很難儲蓄。

而缺點是對於繁瑣的事總是顯得不耐煩。

月亮星座落入土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）

▲月亮星座。（圖／柯夢波丹提供）

如果月亮星座落入土象星座，即處女座、金牛座、摩羯座的人都比較重視安全感，較保守及現實。他們做事總是小心謹慎，考慮周密，很重視家庭和朋友之情。

他們有一點愛錢，因此不喜歡浪費。

性格上的優點是穩定可靠，缺點則是有時會吹毛求疵、小題大做。

月亮星座落入風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）

▲月亮星座。（圖／柯夢波丹提供）

月亮星座落入風象星座，即雙子座、天秤座、水瓶座的話，性格上都是喜歡講話、與人溝通，或者寫作能力較強、分析能力佳，凡事能條理化。

不過就是因為總不停地在接受、傳播資訊，所以很容易緊張和焦慮。

缺點是有點八卦，愛現學現賣，而且總把不常見面的朋友忘得一乾二淨。

月亮星座落入水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

▲月亮星座。（圖／柯夢波丹提供）

如果月亮星座落入水象星座，即巨蟹座、天蠍座、雙魚座，就是感情豐富，憑藉感覺而不是理性行事。

他們很有恆心和毅力，但反應比較慢。直覺很強，都有藝術天分，對音樂也特別愛好。

對於他們來說，人生中最需要的是愛情和親情。

文／柯夢波丹　圖／COSMO、COSMO HK

談個戀愛好過年！年底桃花開、感情運最旺的星座是？

【COSMO塔羅測驗】原來妳今年在人際關係和感情上總是不順，是因為有這個問題...

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 星座, 月亮星座, 運勢
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

小S大女兒「超狂厭世臉」更升級　最新時尚照長腿媲美媽媽

小S大女兒「超狂厭世臉」更升級　最新時尚照長腿媲美媽媽

innisfree超級特價只到12／23中午！零負評面膜、精華液、蜜粉一次打包

innisfree超級特價只到12／23中午！零負評面膜、精華液、蜜粉一次打包

帽T也能走性感小惡魔風格！5個穿搭提案讓妳成為「超日系」少女

帽T也能走性感小惡魔風格！5個穿搭提案讓妳成為「超日系」少女

「時間比錢貴1萬倍」　年過30歲，不知道會很後悔的8個人生提醒 奧斯塔羅12星座一周運勢1223-1229　牡羊偏財運不好、單身天蠍準備告白吧 南韓設計師打造「吐司包」意外爆紅　療癒模樣暖化20萬網友 Dior頂級香氛世家終於來了！3大熱賣香氣、超美圖騰絲巾一次打包 迪麗熱巴罕見「胸前挖空」呼之欲出！美到上熱搜網驚：噴鼻血 最美捲髮來了！2020年最新「環抱燙」，讓臉立刻小一號 擺脫月光族　3個心理學小訣竅讓你成功存錢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面