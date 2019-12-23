快找出妳的「月亮星座」　妳最真實的情緒、行為都是被它所影響

月亮星座影響人的情緒，每個人的潛意識、安全感、成就感的來源、人生的生活方針及行為，都是由月亮所在星座的性質而決定的。所以知道自己的月亮星座是什麼，才能更深刻地了解自己。

請從表中尋找出妳的月亮星座

註：白羊－牡羊；人馬－射手；山羊－摩羯。

月亮星座落入火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）





月亮星座落入火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）妳的潛在性格是比較樂觀、自信、熱誠和主動，有著進取的傾向。

通長都比較喜歡當「老大」，個性也很慷慨，是個開創性人物，但在金錢方面就很難儲蓄。

而缺點是對於繁瑣的事總是顯得不耐煩。

月亮星座落入土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）





如果月亮星座落入土象星座，即處女座、金牛座、摩羯座的人都比較重視安全感，較保守及現實。他們做事總是小心謹慎，考慮周密，很重視家庭和朋友之情。

他們有一點愛錢，因此不喜歡浪費。

性格上的優點是穩定可靠，缺點則是有時會吹毛求疵、小題大做。

月亮星座落入風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）





月亮星座落入風象星座，即雙子座、天秤座、水瓶座的話，性格上都是喜歡講話、與人溝通，或者寫作能力較強、分析能力佳，凡事能條理化。

不過就是因為總不停地在接受、傳播資訊，所以很容易緊張和焦慮。

缺點是有點八卦，愛現學現賣，而且總把不常見面的朋友忘得一乾二淨。

月亮星座落入水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）





如果月亮星座落入水象星座，即巨蟹座、天蠍座、雙魚座，就是感情豐富，憑藉感覺而不是理性行事。

他們很有恆心和毅力，但反應比較慢。直覺很強，都有藝術天分，對音樂也特別愛好。

對於他們來說，人生中最需要的是愛情和親情。

文／柯夢波丹 圖／COSMO、COSMO HK

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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