被滿滿小熊餅乾包圍好幸福！日本樂天飯店主題房還有特製早餐　三人入住免萬元

編輯／Emily 圖／翻攝自advance.reservation.jp、lottecityhotel.jp、pokemon.mimaruhotels.com、IG@disneytokidokisonota

樂天的招牌零食小熊餅乾應該很多人都吃過，包著巧克力內餡的餅乾，外層印了可愛的無尾熊，而且每一隻的造型幾乎都不一樣，每次吃的時候，都忍不住停下來看看小熊圖案～而日本東京的LOTTE CITY HOTEL居然推出了以這隻小熊為主題的飯店房間，可愛到讓人好想入住！

位於日本東京錦系町的LOTTE CITY HOTEL，推出了以小熊餅乾為主題的飯店房間。這個主題套房整個裝潢都有小熊的蹤影，從牆上的圖案到裡面的被套、窗簾都有，家具用品像抱枕、地毯、衣架也是超Q的小熊造型。

除了一眼就能看到的，房內的小細節如睡衣、杯子、衛生紙、毛巾及盥洗用具包裝都有小熊圖案，屋內還提供小熊餅乾當零食。如果喜歡樂天小熊的話，來這裡入住絕對是美夢成真，瘋狂拍照拍不完～

不只有小熊主題房間，飯店裡的自助式早餐也有小熊主題餐點。無尾熊造型的鬆餅，可愛到讓人捨不得吃～另外還可以吃到有小熊餅乾點綴的甜點，或把餅乾放進巧克力噴泉裡，超級適合愛吃甜食的螞蟻人！

這個主題房間最多可容納三人入住，一個晚上1人日幣28,820（約台幣7941元）、2人日幣32,060（約台幣8834元）、3人日幣35,940（約台幣9903元）。

在 Instagram 查看這則貼文 れ な（@i_rena.jn17）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 16 日 下午 5:43 張貼

日本其他飯店也有推出別的主題房間，像連鎖公寓式飯店APARTMENT HOTEL MIMARU就與《精靈寶可夢》合作，推出主題房間。房間裡的牆壁印上很多寶可夢圖案，床鋪、桌子、杯子、盤子則都是紅白的寶貝球造型，超級可愛！房內還有一隻超巨大的卡比獸娃娃，倒在他身上或抱著他睡覺超級療癒～一晚日幣66,555（約台幣18339元），要是有去日本旅遊的話，可以考慮去入住這些有趣的主題房間喔！

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