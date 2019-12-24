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卡通迷快花2萬元買這件襯衫！變形的海綿寶寶、史瑞克、皮卡丘都在上面

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編輯／Duke

BALENCIAGA創意總監Demna Gvasalia離開一手打造的Vetements，2020春夏系列是他主導的最後一個系列，充滿許多趣味、Oversize、超長袖的品牌標誌性設計，其中，一件彩色襯衫因運用了《辛普森家庭》、《海綿寶寶》、《史瑞克》、《皮卡丘》等卡通人物，因此獲得了許多關注。

▲demna gvasalia。（圖／路透）

▲Demna Gvasalia離開一手打造的品牌Vetements。（圖／路透社）

▲Vetements彩色卡通襯衫。（圖／翻攝自MatchesFashion官網）

▲Vetements推出運用《辛普森家庭》、《海綿寶寶》、《史瑞克》等卡通人物的彩色襯衫。（圖／翻攝自MatchesFashion官網）

Vetements為Demna Gvasalia和弟弟Guram Gvasalia共同創立，以前衛、趣味的設計，進而走出自己的路線，即便Demna Gvasalia決定放手，臨去秋波仍然吸睛，2020春夏的一件彩色襯衫印讓大量卡通人物，包括《辛普森家庭》、《海綿寶寶》等，還出現《貝蒂娃娃》以及《小熊維尼》等，但每個角色都不是照本宣科的乖乖牌，略微變形、表情也變樣。襯衫選用透明鈕扣搭配落肩、長版設計，最後在口袋處輔以Vetements刺繡字樣完成設計，定價為美金730元（約台幣21,900元）。

▲Vetements彩色卡通襯衫。（圖／翻攝自MatchesFashion官網）

▲選用透明鈕扣搭配落肩與長版設計。（圖／翻攝自MatchesFashion官網）

▲Vetements彩色卡通襯衫。（圖／翻攝自MatchesFashion官網）

▲口袋處的Vetements刺繡字樣可以增加品牌辨識度。（圖／翻攝自MatchesFashion官網）

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此外，為了慶祝《星際大戰9：天行者的崛起》上映，Vetements特地與星際大戰合作推出44樣共同打造的單品，並且該系列涵蓋男、女裝，從帽T、T-Shirt到連身裙、高跟鞋都有，定價區間從美金95元（約台幣2,850元）到美金2810元（約台幣84,300元）不等。

▲Vetements X STAR WARS。（圖／翻攝自Vetements）

▲Vetements X STAR WARS。（圖／翻攝自Vetements）

▲Vetements X STAR WARS。（圖／翻攝自Vetements）

▲Vetements X STAR WARS。（圖／翻攝自Vetements）

▲該系列涵蓋男、女裝，從帽T、T-Shirt到連身裙、高跟鞋都有。（圖／翻攝自Vetements）

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★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

Vetements, DemnaGvasalia, Oversize, 超長袖, 彩色襯衫, 辛普森家庭, 海綿寶寶, 史瑞克, Balenciaga
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