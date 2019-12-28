想脫單請拜讀！2020十二星座如何「招桃花」＋開運香水推薦

每個星座都有自己獨特的談戀愛方式，如何覓得好姻緣，就要懂得發揮自己獨特的魅力，2020就快到了，今年還沒脫單、還沒遇到好男人的快來看看如何讓幫自己創造好桃花吧，除此之外也可以利用開運香，讓自己的賀爾蒙狂飆！這次可以參考自己的太陽星座和金星星座，另外也可參考月亮星座，快點一起來看看．

基本宮－牡羊座

共同的人際圈而有進展

牡羊座對感情是非常用力的付出，當面對愛情時，也容易因為害怕失去，而忘了要學習好好愛自己，牡羊座的愛情如何提升？最好的是自身願意放下害怕自己不夠好的心態，因為在愛中並不是關於自己夠不夠好，而值不值得被愛，當這樣時，面對愛情才能學習以平常心來看待。

牡羊座喜歡團隊的互動交流，很容易因為在相同朋友、工作圈或是因共同朋友關係，而認識了心儀的對象，你們擅長照顧人，並願意真心相待。

當牡羊座的你遇見喜歡的對象時，在兩人相處時，可以觀察一下對方的喜好，從對方的興趣一起互相認識，如有共同的興趣來發展，會有更多的接觸並進而交往喔。

基本宮－巨蟹座

待人如己，如家人般真誠相待

巨蟹座談戀愛很容易用家人般的方式來相處，有時對方會覺得你的熱戀期很快就過了，但事實上對巨蟹而言，對待另一伴就要如同家人般的真心，但有時也會變得嘮叨和干涉太多．

因此在愛情中，如何懂得製造戀愛浪漫對巨蟹而言是很重要的，與伴侶間如何創造情侶間才有的特別情感，是巨蟹戀愛運上升的重要關鍵。

你們約會的地點，不能只是選在家中，其實巨蟹座是很喜歡戶外活動的，有時去露營，或是找間很有氣氛的餐廳，就只有你們兩個，沒有別人在，互相聊聊彼此的心事和想法，學習傾聽對方的聲音，放下想要為對方好而講大道理的方式，就會對愛情運勢有很好的提升，因為關於傾聽也是在兩人之間，很重要的一個相處過程

基本宮－天秤座

享受輕鬆和諧的相處

天秤座喜歡與人之間的相處是舒服和諧的，你們不喜歡爭吵，對喜歡上的人，很願意付出時間和金錢來陪伴彼此，他們通常對另一伴慷慨，喜歡一起享受浪漫的氛圍，天秤座是懂得用對方喜歡的方式來相處的，而如何提升愛情運勢，最好的是關於平衡。

當天秤座懂得在失衡中找到一個平衡點，那麼面對愛情，會更如魚得水，但當一個天秤座沒有去學習懂得自己的需要，而只是一味的為別人付出，那麼愛情的能量會大大減弱．

因為當自己不清楚自己要什麼時，你們對愛情的直覺也會減弱許多，因此在愛中找到自己和諧的平衡點，對天秤座來說愛情運將會不斷提升。

基本宮－摩羯座

放慢腳步，感受自己

摩羯座的步調，是很快的，這個快速是來自於他們很容易感受到外在環境的壓力和變化，而需要讓自己變得更堅強，因此摩羯座是屬於不善於表達自己，但內心脆弱的星座，而摩羯有時面對需要變動時，更容易焦慮不安，這也會讓愛情變得很不穩定，他們很希望對方總是可以按著自己所要的來進行，才能感到安心。

但摩羯座的愛情運提升方式，最好的方式，卻是放下對於緊抓需要安全感的一種執著，因為當緊抓住安全感不放時，魔羯面對愛情，會顯得更是拘謹和緊繃，甚至無法靜下心來讓彼此相處的品質提升，步調放慢會讓摩羯的焦慮更加顯露。

但是當一個摩羯懂得放鬆，才能明白愛一直都在身邊，是不會離開的，而摩羯座是非常需要學習愛自己的星座，當更是愛自己了解自己時，對伴侶也會同樣的愛與理解。

基本宮桃花開運香調：果香、白色花香

代表女星：郭碧婷（摩羯座）

在 Instagram 查看這則貼文 郭碧婷BeaHayden（@bea.hayden）分享的貼文 於 PDT 2017 年 4月 月 7 日 上午 3:59 張貼

基本宮的人都有一個共同特質，就是內心隱藏的性格都非常單純可愛，因此更要用甜甜的花果香，去強調出妳那讓人想親近的特質，就像小女孩般甜美純潔．

Tiffany & Love for Her 愛語女性淡香精，50ml／NT$4,350

香調以明亮及清新元素揭開序曲，專為Tiffany研發的藍色羅勒配上葡萄柚，帶來 芳香的清新，橙花精萃為主調混合藍木紅衫，並加入香根草、雪松形成細膩香氣，為女人的肌膚 提供了最奢華的香氛首選。

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土耳其玫瑰精華和充滿活力的西西里血橙揭開序幕，帶來既柔和又強烈的雙重混合效果。緊接而來的中調則是以瓜地馬拉小荳蔻和玉蘭花香調奠定了基礎，再搭配著耀眼清爽的黑加侖精油和明亮的胡蘿蔔心，象徵永恆持久的力量和堅持不懈。最後，香調在海地香根草油、弗吉尼亞雪松木油和檀香木溫暖的木質調氣息中結尾。

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將光芒四射的青春吸引力放進性感的香水中，頌揚女性光采亮麗的神祕誘惑力量。以經典的麝香為中心， 前調撲鼻而來的是熱情的玫瑰和鈴蘭，尾韻的雪松木，綻放熱情、細緻的性感迷人香氣。

固定宮－金牛座

以愛為天，找出自己的品質

金牛座重視愛情如同熱愛生活中的享受一樣，當金牛座對工作或是生活失去方向時，會想要依賴感情來找到自己，但當這樣時很容易迷失在無止境的追求物質中，但是當金牛座找到自己要的生活品質，並願意學習如何提升自我價值，才能懂得愛情如何經營。

金牛座如何覓得好桃花並不困難，只是他們很容易堅持在自己認為的標準或是框限中，為了不讓過去的挫折再重演，反而也阻礙了自我成長，因此無法往前走進成熟穩定的戀愛關係。

他們喜歡穩定，對於改變有許多困擾自己的想法，但當金牛座願意提升內在的自信和自我價值，遇到的對象也會是契合的。

固定宮－獅子座

對愛充滿忠誠與熱情

獅子座面對愛情，是非常忠誠的，如同獅子座的本性般，總是保護身邊的人，不想要他們受到任何傷害，通常獅子座能量強的人，領域性也很強，他們容易吃醋，不喜歡看到喜歡的人與別人有任何曖昧的狀況發生，而獅子座讓自己好桃花增強最好的方式，反而是願意懂得放手和信任。

獅子座喜歡在自己熱愛的領域裡，獲得成就感，愛情有時也會成為某些獅子座獲得對生命有成就感的來源，但這也很容易讓獅子陷入起伏很大的情緒中。

獅子座需要花時間尋找自己要的是什麼？自己要的生活是什麼？這樣才能讓愛情可以真正的穩固，也能讓單身的獅子座桃花可以提升。

固定宮－天蠍座

總是照顧他人，忽略自己

天蠍座也是擅長照顧別人的星座之一，因為天蠍座對於家人和伴侶的愛，是非常深的，他們代表著包容和慈悲，天蠍座如何覓得好桃花，或是要愛情關係可以順利，首先要懂得照顧自己，清楚自己的底線和原則，那麼愛情關係也能找到一個舒適的相處方式。

而天蠍座如何讓親密關係提升，需要懂得放下自己執著的想法，他們有時明知道這樣的方式行不通，但依然會有所堅持，當願意有個新嘗試，兩人關係也會提升許多。

這對天蠍而言並不困難，因為愛，他們會變得很有彈性變通，通常難的是，他們需要花很多時間釐清想法。

固定宮－水瓶座

別因對生活理想的堅持，而忘了體驗愛的深度

水瓶座的愛情有種不喜歡變動的狀態，但有時不清楚自己要什麼，也會變得一直不停的變動，談了許多短暫的愛情，卻忽略經營愛的深度，又或是一單身，就單身很多年，許多水瓶座很能享受獨處的喜悅，他們對生命有種理念，希望自己的生活可以這樣去建立出來。

而愛情對水瓶座來說，要懂得進入平凡中學習，不然水瓶自身會覺得很無聊，因為感覺到感情關係的一成不變而陷入低落情緒裡。

平凡是關於生活日常的深度體會，從生活中的每件小事，去經營愛和建立對生命的品質，因為我們不可能在毫無基礎的狀況下，就突然可以活出對愛或生命的理念，這需要從水瓶一直忽略的生活細節中開始學習。

固定宮桃花開運香調：麝香、中性花香

代表女星：陳意涵（天蠍座）

在 Instagram 查看這則貼文 The TAIWAN actress 陳意涵 [陳大發]（@aboutchenfafa）分享的貼文 於 PDT 2016 年 3月 月 27 日 下午 9:04 張貼

固定宮的人在個性上，都藏著某一個非常強烈的性格特質，可能是不喜歡改變、沒彈性，或是比較愛自己...等，因此需要用勾人的麝香和性感成熟的花香調，去調整妳給人強硬的感覺．

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以經典的Gucci Bloom花悅女性淡香精的香氣作爲開場：茉莉花蕊精萃、晚香玉、使君子三種高貴稀有的花香相互交融，並完美融合兩種嶄新成分：鳶尾草與大馬士革玫瑰，為此款香氛增添成熟的女性風采與優雅氣韻。

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利用直接的玫瑰香氣，去營造那股宜人、無法忘懷的誘惑。就像早晨第一道從窗外射進來的日光一樣舒心。一股清甜的玫瑰芳香，帶著來自甜橙與黑醋栗的細緻果香。構成了一幅光彩奪目又處不可及的美景。柔順的檀木香與麝香，附在肌膚上形成溫暖的底蘊。

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混合了奢華的茉莉花及迷人的金盞花，藉此誕生引人入勝的香氣主調，再加入紅辣椒、巴西莓來釋放更濃郁的香氣，如此鮮明的味道令人初次聞香就愛上。最後，我以羊絨木與白廣藿香作為結尾，伴隨柔和的尾韻散發自信與優雅。

變動宮－雙子座

心口一致，說出愛的話語

雙子座在12星座中是很重視形象的星座之一，他們不會表現出來這點，因為這就是一種示弱，因為對自己有很嚴格的要求，因此對伴侶也會有著嚴格的標準，雙子座很容易從朋友變成了情人，這是他們談戀愛的一個方向，進入愛情中，最需要學習的是表達內心的話語，誠實的讓對方知道，才不會造成溝通上的誤解。

如何增加雙子座的愛情運，最好的方式就是做自己，放下那不管用的自尊心，或是要維持給人良好的印象，反而會增進愛情溫度。

因為雙子座的內心是很簡單可愛的，但在成長的過程中，添加了許多複雜的思維，而把原本簡單的事情複雜化，溝通事實，說出愛的言語，就能幫助雙子座的戀愛運勢提升。

變動宮－處女座

放下認定的標準，才能重新看待愛情

處女座對愛情有種夢幻的嚮往，希望對方可以滿足內心的期待，但當處女座愈是這麼期待著，戀愛運勢就愈會莫名的下滑，直到他可以放下這樣的幻想，去接受另一半原本的樣子，平常心看待，戀愛運勢變會自然的上升，處女座的戀愛管道不侷限於朋友圈或是任何場合，而是當想要談戀愛時，對方便會自動出現。

處女座的魅力是很驚人的，一旦處女座確定要進入親密關係中，通常就會以很自然的方式出現另一伴。

但首先是要處女座真的確定想要擁有這樣的穩定關係，而處女座的戀愛運勢想要慢慢的提升，最重要的是關於自己容易被完美困住，放下對完美的追求，才能懂得珍愛原本就在身邊。

變動宮－射手座

獨立自主的心態，才能擁有自由的

愛射手座正在一個轉換期，一直到今年底的時候，才能讓自己輕鬆看待感情，但無論什麼樣的運勢來臨，射手都要開始練習對愛的堅定與持之以恆，因為內心對自己未來的茫然，而面對愛情感到沒有自信．

射手座一直以來很在意自己的表現，但也因為這樣的觀點，也把愛情侷限住了。射手這個星座最重要的是關於自由，但這對射手來說是今生的考驗和重大學習。

射手座如何讓戀愛運勢提升，最重要的是放膽去做，願意放下外在環境的限制，不是關於要做的多好才值得被愛，因為對方並不在意這些，而是你是否願意放下現在行不通的狀態，讓自己離開限制。

變動宮－雙魚座

雙魚的浪漫是來自於讓對方安穩生活

當雙魚進入穩定的交往關係其實一點都不浪漫，因為他們的浪漫是來自於讓對方可以安穩安定的生活，雙魚座很容易犧牲自己的夢想，而為了成全另一伴所要的生活，甚至有時他們自己也以為，這才是自己所要了，如果要雙魚座提升愛情，其實是要懂得培養自己的興趣，因雙魚屬於知性、藝術、心靈的能量。

當雙魚不只是在過生活度日子，也可以培養自己喜歡的興趣，那麼愛情也會開啟一個新的溝通方式，戀愛運也會漸漸上升。

單身的雙魚座很嚮往愛情，但如何提升桃花運勢，也是要加強自己願意學習的動力，才能遇到志同道合的對象，也會提升愛自己和加強與對方的連結。

變動宮桃花開運香調：草本、木質香

代表女星：蔡依林（處女座）

在 Instagram 查看這則貼文 JOLIN CAI 蔡依林（@jolin_cai）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 10 日 下午 8:26 張貼

變動宮星座的個性，就如同字面上的敘述一般，是心思不安定的，喜歡新鮮感的，而這樣的個性往往會讓對方對妳想愛又不敢愛，因此適合用穩定、舒服的木質香調，去平衡妳那多變的個性．

MFK Gentle Fluidity自由之我（銀），70ml／NT$5,900





透過杜松果、肉豆蔻、芫荽子精華、麝香、香草與琥珀木質等六種香材的香味輪廓，完美變化出兩款香水的微妙差異，進而創造出相近又相異，且舒適自在的嗅覺體驗。

GOUTAL 南方之水淡香水，100ml／NT$5,500





仲夏夜來臨之時，普羅旺斯的小村莊已空無一人。這是午休的神聖時刻，只有香氣在空中飄蕩，是窗台的羅勒香氣，還有小石牆上馬鞭草的香氣。在橙樹樹蔭下的廣場上，只剩下噴泉流動和陣陣蟬鳴。

香調：佛手柑、橘子、波斯青檸、馬鞭草、薄荷、羅勒、廣藿香、橡木苔

潘海利根 Terrible Teddy犀牛泰迪，75ml／NT$9,400

一款為了圓滑之人所設置的香水作品，既危險又辛辣。不論你是外向的亦或是內向的人，它都能夠在轉瞬間讓你拉近人與人之間的距離，從陌生到親暱 – 就是這麼簡單卻又使人莫名耽溺 – 但它絕對不只是你所看到的表象而已。

皮革辛香調：焚香 -皮革 - 龍涎香

文／柯夢波丹 圖／INSTAGRAM@KYO1122、INSTAGRAM@KARENHU1984、GETTY IMAGES、品牌提供

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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