54歲劉嘉玲完全沒老態　每月4天排毒餐，美背保養功夫大公開

劉嘉玲絕對是女人的偶像，54歲的她完全沒有老態，肌膚身材全都保養得宜，根本和剛出道時毫無差別，有很多網友會攻擊劉嘉玲的臉一定是假的，全都是去整出來的～就算臉部肌膚可以靠微整來維持，但緊緻纖細的身材，可總無法大動手腳吧！

劉嘉玲於造型上向來多變，近期嘉玲姐更換了短髮形象，看起來更優雅不失貴氣，予人清爽幹練的感覺。她也不介意以素顏示人，就連拍自拍也不用任何濾鏡，展現出了純自然的美感，難怪有凍齡美魔女的美譽，到底她是如何保養的？

喝檸檬水

在 Instagram 查看這則貼文 Carina Lau/劉嘉玲（@carinalau1208）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 7 日 下午 10:15 張貼

劉嘉玲雖然已踏入熟齡級別，但肌膚仍然白如雪，樣子還是一樣漂亮好看，全賴她每天在飯後都有喝一杯檸檬水的習慣。

檸檬水含豐富維他命C，有助排毒、美容、令身體變得鹼性等等，嘉玲姐每天至少喝1000cc開水，再加一個檸檬可促進排毒美顏。

劉嘉玲今年54歲，但依然擁有這樣美好身材，太令人羨慕了吧！

每個月定期吃排毒餐





劉嘉玲每個月會連續4天吃排毒餐，每天5時半就開始，餐單包括一小碗飯、兩個小紅蕃薯及兩種蔬菜，同時要完全禁食任何肉類。

劉嘉玲表示只要堅持半年，體重就順利下降，難怪她的身材好到不得了，依然有纖細長腿和若隱若現事業線，完全看不出已年過半百。

恆常的運動習慣讓人年輕





跟老公梁朝偉一樣，劉嘉玲非常喜歡爬山，只要工作空閒的時候，劉嘉玲就會跑到戶外去登山，她經常曬出自己登山的照片，照片中的劉嘉玲通常都會去一些空氣清新，風景秀麗的地方。

有持之以恆的運動習慣能夠保持心境年輕，真的是比一些奢侈的護膚品還要有效管用，就算是如今已經50多歲，難怪劉嘉玲能從年輕的時候一直美到至今，成為凍齡美魔女。

卸妝絕對不馬虎





劉嘉玲的皮膚看起來光滑細緻，藝人要經常化濃妝出席大小活動，對皮膚造成不少負擔，因此劉嘉玲十分重視卸妝這一環。她認為眼妝一定要卸除乾淨方能睡覺．

要使用專屬的卸妝產品去卸，並且加上棉花棒幫助卸除眼周死角，以免殘妝卸不乾淨導致肌膚有狀況，待濃妝卸得一乾二淨，護膚品的吸收才有效果，否則再貴的產品買了都是白白花掉錢！

認真保養＋按摩手技絕不偷懶

在 Instagram 查看這則貼文 Carina Lau/劉嘉玲（@carinalau1208）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 7 日 上午 2:53 張貼

身為雅詩蘭黛【白金級黑鑽松露系列】代言人的劉嘉玲，分享這系列是她一直裡來最愛的保養系列，劉嘉玲表示：「女人最好的狀態是眼裡寫滿故事，臉上卻不見風霜！」因此她每天早晚保養時都會搭配按摩手技淨化並修護肌膚，最後透過奢華乳霜完美封存青春能量，由內而外散發自信、美麗、健康的光彩。

而除了臉部的保養和身材曲線之外，劉嘉玲最讓人驚嘆的就是她的身體肌膚，每每在各大的頒獎典禮紅毯上看到她的身影，穿著極為性感的貼身禮服，真的很難不被她的身型所迷惑呀．

愛爬山的劉嘉玲不僅令她身形健美，多呼吸新鮮空氣也可促進血液循環，肌膚排毒更暢順。臉部肌膚白滑緊緻都算了，但想不到，劉嘉玲連背肌也緊緻滑溜，著實讓人羨慕！

還有這最經典的劉嘉玲穿上性感貼身的紅色緊身晚裝裙，吊帶的剪裁更大幅度地露出美背，完全以最佳狀態示人。

劉嘉玲更表示，為了這大日子的造型，已經兩個禮拜沒吃飽，感覺很辛苦，真的得來不易啊！

相信連劉嘉玲本人也對此十分滿意，在 IG 上發佈的美背照片，清楚見到她的背部膚色均勻透白，沒有半點紅印和疤痕，著實非常誘人！

女生們想要有劉嘉玲一樣的白滑美背，就要做好以下保養功夫了～

美背保養功夫 1. 飲食清淡



不少女生的背部都因長出痘痘而有礙觀感！可先從飲食方面入手，食物宜取清淡煮法，戒油炸和重口味食物，避免毒素積聚，都有助改善背部膚質。

美背保養功夫 2. 衣服透氣通爽



背部是人體散熱的一大重要地方，因此，平日穿的衣服應以透氣舒適為主，避免背部長期累積汗水和油脂，堵塞毛孔長出痘痘來。

美背保養功夫 3. 每周做一次背部磨砂

每天洗澡是基本衛生動作，實不足以清潔背部。宜每周做一次身體磨砂，用毛巾或海綿刷洗背部，來個深層清潔，令膚質保持滑溜，是美背的必做功課。

美背保養功夫 4. 做運動讓線條更漂亮

當肌膚質感已經做好時，別忘了要做運動讓線條更漂亮。做瑜珈、拉筋、伸展或健身運動，針對背部鍛鍊出緊實的線條，露背就不怕夾出贅肉了。

文／柯夢波丹 圖／INSTAGRAM@CARINALAU1208

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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