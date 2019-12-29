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包・開箱／背一隻「水獺」上街！LOEWE動物太療癒　蓬鬆柔軟細節一次看

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▲LOEWE William de Morgan 限定系列推出超可愛水獺包。（影／記者林明瑋攝）

記者王則絲／台北報導

女生對包包總是癡迷，大的、小的、提的、背的、硬的、軟的通通要，《ET FASHION》為了讓女生新年有目標，同時為男生揭開「她們到底為什麼那麼愛買包包」的謎團，精心打造「包・開箱」專題，端上各款夯包，讓大家感受它們的無敵魅力。

西班牙奢侈品牌LOEWE近期盛大推出了「William de Morgan」限定系列，靈感來自於英國陶瓷家William de Morgan，運用William de Morgan 作品中著名的珍禽異獸及奇花異卉圖案運，其中最吸睛的，絕對是竟然有一隻「水獺」出沒！超可愛的造型包款，實在太療癒。

LOEWE還為此次的「William de Morgan」限定系列，邀請獲得BAFTA（英國電影學院獎）獎項的導演Nina Gantz來製作專屬動畫，運用真實的Model、場景與系列商品結合定格動畫的方式，完美呼應William de Morgan 的奇幻風格。

▲LOEWE水獺包。（圖／品牌提供） 

▲影片中出現的正是此款水獺造型針織拼接小牛皮包。（圖／翻攝自IG@loewe）

影片最先出現的「水獺」成為這次最吸睛的角色，「William de Morgan」系列中也有為它推出「水獺造型針織拼接小牛皮包」，外型可愛度破表，且相當蓬鬆、柔軟，質感為緊密的粗針織，水獺嘴巴與肚子的部分則是利用小牛皮拼接，背起來非常俏皮。

▲Loewe水獺包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Loewe水獺包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲可於影片中觀看更多水獺包的可愛樣貌。（圖／記者林明瑋攝）

▲LOEWE水獺包 。（圖／品牌提供）

▲水獺造型針織拼接小牛皮包，NT＄56,000（圖／品牌提供）

LOEWE 時常推出可愛、童趣風格的商品，除了最新力作「水獺包」之外，還有顏色眾多的「大象手機殼」、採拼接手法完成的「小鳥零錢包」等，讓LOEWE動物園的角色越來越齊全。

大象手機殼以皮革包覆，立體的耳朵、鼻子很吸睛，附有長背帶能夠掛在脖子上，當作穿搭中的亮眼單品。而小鳥零錢包則是運用繽紛的色彩營造出活潑生動感，空間有一定的深度，放進零錢、幾張鈔票完全沒問題，還能掛在包包、皮帶環上做為裝飾，同時也能當作鑰匙圈，是相當多用途的可愛單品。

▲Loewe水獺包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Loewe水獺包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲水獺包搭配可愛小物。（圖／記者林明瑋攝）

LOEWE 創意總監 Jonathan Anderson 表示：「每年我們都從英國美術工藝運動的工藝名家取材，今年以William de Morgan為題亦順理成章，因為他是當時的一位代表人物，其精彩創意及幻想力令人驚艷。」William de Morgan系列可以看到相當多陶瓷家筆下經典的怪獸，並可以在男女時裝、配飾中看見更多奇幻風格與服飾的完美結合。

▲LOEWE水獺包。（圖／品牌提供）

▲LOEWE水獺包。（圖／品牌提供）

▲LOEWE水獺包。（圖／品牌提供）

▲LOEWE William de Morgan 全新限定系列風格相當奇幻。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

LOEWE, William de Morgan, 水獺包, 開箱, 大象手機殼, 小鳥零錢包
fashion.net

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