fb ig video ETtoday search mobile

喬治王子放膽穿白襯衫做布丁　氣質小男孩童裝熱賣

> >

▲▼ 喬治王子 。（圖／路透社）

▲喬治王子（左二）製作聖誕布丁，爸爸威廉王子、爺爺查爾斯王儲、曾祖母女王伊莉莎白二世都投以關愛眼神。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國王室日前公布女王伊莉莎白二世與她3代接班人的難得大合照，只見6歲喬治小王子認真地攪拌聖誕布丁的餡料，爸爸威廉王子、爺爺查爾斯王儲、曾祖母女王伊莉莎白二世，都對他投以關愛的眼神。當天他身穿白色滾藍邊襯衫搭配格紋褲，有網友歪樓問不怕弄髒嗎？答案是王室聖誕聚會都要正裝啊！

▲▼ 喬治王子 。（圖／路透社）

▲喬治王子以白襯衫搭格紋長褲示範氣質小男孩穿搭。（圖／路透社）

根據王室禮儀，聖誕節家族聚會晚餐或上教堂，都有不同的服裝規範。這回為慈善組織「英國皇家軍團」（The Royal British Legion）聖誕活動四代同堂，變身小烘焙師的喬治王子沒穿圍裙，直接白襯衫上陣，細看這件上衣真眼熟，沒錯，又是英國童裝品牌Amaia Kids的設計，小王子5歲生日照也曾穿類似的短袖襯衫入鏡。

▲▼喬治王子童裝 。（圖／翻攝品牌官網）▲▼喬治王子童裝 。（圖／翻攝品牌官網）

▲Amaia Kids滾藍邊的Daniel白襯衫（左）約1800元，Trotters格紋長褲約2000元。（圖／翻攝Amaia Kids、Trotters官網）

此次亮相喬治王子穿約1800元的Amaia Kids滾藍邊的Daniel白襯衫，搭配同樣是英國品牌Trotters打折後不到2000元的格紋長褲，示範小男孩氣質穿搭參考，由於目前是聖誕節購物打折季，「王子款」童裝幾乎斷碼，只剩最大尺寸了。

▲▼ 喬治王子 。（圖／達志）

▲喬治王子（左）曾穿Amaia Kids滾藍邊的短袖白襯衫，與妹妹夏綠蒂公主出席公開活動。（圖／達志）

關鍵字：

喬治王子, 聖誕節
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

超模何穗美腿一伸大勝眾女星　「海豚公主」露事業線搶焦點

超模何穗美腿一伸大勝眾女星　「海豚公主」露事業線搶焦點

林心如、「花邊教主」撞15萬元泰迪熊大衣　童裝也趕毛茸茸流行

林心如、「花邊教主」撞15萬元泰迪熊大衣　童裝也趕毛茸茸流行

孫芸芸墨鏡愛牌聖誕組可愛爆炸　小狗眼鏡包可背著出門

孫芸芸墨鏡愛牌聖誕組可愛爆炸　小狗眼鏡包可背著出門

關穎的香奈兒、寶格麗包小到手機放不下　女兒接收剛剛好 貝克漢刺青師畫的黑豹、燕子竟能「穿上」！Paul Smith新聯名超酷 王心恬砸7位數老本　創香氛牌校長兼撞鐘 地鐵裡的老鼠竟然這麼可愛！拖著披薩東張西望　讓黑、白上衣變有趣 劉嘉玲深溝卡寶格麗鑲鑽蛇尾　時髦穿搭甩武則天登基負評 嫁富和尚的日本名模買珍珠寵1歲女　最寶貝巴黎名媛舞會那條項鍊 聖誕傳說槲寄生樹下接吻愛一輩子　CASIO對錶直接印在面盤上

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面