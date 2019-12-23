喬治王子放膽穿白襯衫做布丁　氣質小男孩童裝熱賣

▲喬治王子（左二）製作聖誕布丁，爸爸威廉王子、爺爺查爾斯王儲、曾祖母女王伊莉莎白二世都投以關愛眼神。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國王室日前公布女王伊莉莎白二世與她3代接班人的難得大合照，只見6歲喬治小王子認真地攪拌聖誕布丁的餡料，爸爸威廉王子、爺爺查爾斯王儲、曾祖母女王伊莉莎白二世，都對他投以關愛的眼神。當天他身穿白色滾藍邊襯衫搭配格紋褲，有網友歪樓問不怕弄髒嗎？答案是王室聖誕聚會都要正裝啊！

▲喬治王子以白襯衫搭格紋長褲示範氣質小男孩穿搭。（圖／路透社）

根據王室禮儀，聖誕節家族聚會晚餐或上教堂，都有不同的服裝規範。這回為慈善組織「英國皇家軍團」（The Royal British Legion）聖誕活動四代同堂，變身小烘焙師的喬治王子沒穿圍裙，直接白襯衫上陣，細看這件上衣真眼熟，沒錯，又是英國童裝品牌Amaia Kids的設計，小王子5歲生日照也曾穿類似的短袖襯衫入鏡。

▲Amaia Kids滾藍邊的Daniel白襯衫（左）約1800元，Trotters格紋長褲約2000元。（圖／翻攝Amaia Kids、Trotters官網）

此次亮相喬治王子穿約1800元的Amaia Kids滾藍邊的Daniel白襯衫，搭配同樣是英國品牌Trotters打折後不到2000元的格紋長褲，示範小男孩氣質穿搭參考，由於目前是聖誕節購物打折季，「王子款」童裝幾乎斷碼，只剩最大尺寸了。

▲喬治王子（左）曾穿Amaia Kids滾藍邊的短袖白襯衫，與妹妹夏綠蒂公主出席公開活動。（圖／達志）