這件橫須賀外套戰鬥力爆表！孫悟空對抗弗利沙　超華麗刺繡要你一起敗下去

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發跡自二次世界大戰後的橫須賀外套擁有超過60年的歷史，而擅長以日本傳統文化為靈感發想的絡繰魂，近日便以拿手的刺繡與拔染技術打造了三款與《七龍珠》合作的橫須賀外套，其中，選用的角色為劇中最受歡迎的兩大男主角與最邪惡反派，分別為「孫悟空」、「達爾」以及「弗利沙」。

▲絡繰魂打造了三款與《七龍珠》合作的橫須賀外套。（圖／翻攝自Sakura Style官網）

此次的三款橫須賀外套皆為雙面穿，並採用人造絲綢打造，而設計方面則以角色故事為主軸設計。首先，孫悟空主題用悟空初次變身「超級賽亞人」的場景為主，背面為帶有龜字的武道服設計；達爾主題與弗利沙則分別為與「賽魯」的戰鬥場景以及帶有「毀滅村莊」字樣的弗利沙刺繡。

▲孫悟空主題用悟空初次變身「超級賽亞人」的場景為主，背面為帶有龜字的武道服設計。（圖／翻攝自Sakura Style官網）

▲達爾主題的正面帶有膠囊公司的標誌，而背後則是與賽魯戰鬥時的場景。（圖／翻攝自Sakura Style官網）

▲弗利沙主題以櫻花搭配毀滅村莊字樣為主。（圖／翻攝自Sakura Style官網）

由絡繰魂打造的《七龍珠》主題橫須賀外套，目前已於Sakura Style官網上架販售，每款定價皆為日圓41,800元（約台幣11,700元），有興趣的龍珠迷，都可以直接透過官網訂購喔！

此外，球鞋護理品牌DBRukia，繼先前帶來的8款限定《七龍珠》造型鞋盒後，最近再度攜手後繼系列《七龍珠超》推出造型鞋盒，而這次除了有兩大男主角外，還加入「黑悟空」、「弗利沙」等反派，想收藏的朋友，目前可於DBRukia的淘寶官網購得，定價為人民幣189元（約台幣810元）。

▲DBRukia攜手《七龍珠》推出的限定造型鞋盒。（圖／翻攝自微博@DBRukia）

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