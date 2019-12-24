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孫芸芸被女兒吐槽穿搭像小偷　600萬蛇錶洩富太身分

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▲▼ 孫芸芸BVLGARI 。（圖／翻攝孫芸芸IG,寶格麗提供）

▲孫芸芸一身黑的裝扮被女兒說像小偷，但腕上的寶格麗600萬元Serpenti蛇錶實在太搶戲了。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

孫芸芸每回穿搭都展現絕佳功力，幾乎與「時尚」二字畫上等號，但沒想到這回黑色毛帽與一身黑的裝扮，竟然被寶貝女兒吐槽了，評論她的穿著「很像小偷」。她po網取暖，果然立刻贏得明星好友楊謹華的安慰「很美的小偷」，鞋業千金王曉萍則為網友們畫重點寫下「手上的蛇剛偷到的」，因為蛇錶身價不凡，要600萬元啊！

▲▼ 孫芸芸BVLGARI 。（圖／翻攝孫芸芸IG,寶格麗提供）

▲孫芸芸穿毛衣搭配牛仔褲，也會搭配寶格麗Serpenti蛇錶。

一身黑的孫芸芸當天的配件亮點，的確是腕上的寶格麗（BVLGARI）Serpenti Misteriosi Pallini頂級珠寶腕錶，蛇首則鑲滿美鑽與祖母綠蛇眼，打開即可顯露時間面盤，蛇身由18K玫瑰金圓珠造型繞成雙圈手環，再以鑲嵌美鑽的蛇尾收尾，存在感強烈。

▲▼ 孫芸芸BVLGARI 。（圖／翻攝孫芸芸IG,寶格麗提供）

▲寶格麗SERPENTI Misteriosi Pallini頂級珠寶腕錶，約600萬元。（圖／寶格麗提供）

如此華麗霸氣的設計不是只有穿晚裝時才能戴上，孫芸芸經常一身簡單的休閒裝扮，搭配此款寶格麗Serpenti珠寶錶，時髦指數立刻飆升，對她而言，果然是一門好投資。

關鍵字：

孫芸芸, BVLGARI, 寶格麗, Serpenti
fashion.net

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