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2019下半年TOP 10甜點你吃過沒？愛玉冰、阿柑姨芋圓，衝一波搭上熱潮

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2019下半年TOP 10甜點你都吃過了嗎？快把握年末最後時間衝一個搭上熱潮啊！

TOP 10／清水堂愛玉專賣店

台南人氣天王愛玉！最近幾次推出的冰品，狂掃各大美食版面，像是水蜜桃荔枝、芋泥布丁、草莓珍珠等，各個浮誇誘人又兼具美味，每一種都可以來一碗喔！

▲甜點。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客塔妮Satani提供）

TOP 9／一百種味道

穩坐甜點榜的一百種味道！幾乎是人人到新竹必吃的美食之一，新鮮水果配上順口奶油，再搭著酥脆塔皮一起入口，不甜不膩的讓人可以一次吃好多種！

▲甜點。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Mila提供）

TOP 8／阿柑姨芋圓

來九份一定要吃阿柑姨！熱騰騰的芋圓放進冰涼糖水裡，吃起來超Q彈也有咀嚼感，配上眼前海景食用，真是太滿足啦！

▲甜點。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客強生隨便吃提供）

TOP 7／宮原眼科

宮原眼科將冰淇淋分為巧克力、水果、茶三大類口味，巧克力的濃、水果的甜、茶的醇，再放上多種可自選的配料，最推薦鳳梨酥、乳酪蛋糕，一碗兩個人吃就超滿足！

▲甜點。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客吃貨jimmy提供）

TOP 6／屋莎鬆餅屋WOOSAパンケーキ

吃起來綿密且鬆軟，就像是雲朵一般，會跟隨季節變化會推出限定口味，不同的口味搭配淋醬、鮮奶油、冰淇淋一起吃，味道超豐富！

▲甜點。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Dann提供）

TOP 5／I MET YOU CAFE

可食用玫瑰花瓣裝飾在戚風上，奶油非常綿密，蛋糕體鬆軟綿密但不乾澀，散發淡淡伯爵香中帶一絲絲茶苦，配上咖啡或是茶都很適合！

▲甜點。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Chacha Tong提供）

TOP 4／東京牛奶起司工場

使用北海道鮮乳、馬斯卡彭起司及鮮奶油製成的冰淇淋，口味偏甜帶著濃濃鮮奶香氣，薄脆餅乾中間夾著海鹽卡門貝爾起司，濃郁鮮奶香氣人人都愛！

▲甜點。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Ruyo Yang提供）

TOP 3／奇維奇娃CHEEVIT CHEEVA TAIPEI

冰很細緻，而一旁附有煉乳、珍珠、杏仁片，冰的底部還有仙草，吃法很多種，口感都不同。

▲甜點。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客yy提供）

TOP 2／五妃街豆腐冰懷舊小棧

有鮮奶、抹茶、芋頭三種口味的豆腐冰體，在冰上面淋上煉乳後再加上自己選擇的配料，吃起來一點都不死甜，味道受到大家喜愛！

▲甜點。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Mandy Hung提供）

TOP 1／阿爸の芋圓

樂華夜市必吃！基底的冰是蔗片冰，上面鋪滿芋泥球、芋泥漿、芋圓;芋泥綿密細緻，芋圓、湯圓都是微Q偏軟的口感，超級大碗，兩人吃一份剛剛好。

▲甜點。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客阿滑提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 甜點, 清水堂愛玉, 一百種味道, 阿柑姨芋圓, 宮原眼科, 屋莎鬆餅屋, IMETYOUCAFE, 東京牛奶起司工場, 奇維奇娃, 五妃街豆腐冰, 阿爸の芋圓
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