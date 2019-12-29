《哈利波特》學院耳環、AirPods保護套唯美上市　麻瓜入學霍格華茲先買齊

編輯／Emily 圖／翻攝自ost.elandmall.com、IG@ost_love

《哈利波特》一直擁有廣大的粉絲群，也經常和不同品牌合作，推出各種聯名商品。這次和韓國的飾品品牌OST一起推出了一系列霍格華茲學院主題的耳環、項鍊…等飾品，還有皮夾、掛牌和AirPods保護套。麻瓜們可以選購自己喜歡的學院的款式，藉此體驗看看就讀霍格華茲的感覺～

這次的聯名商品都是以霍格華茲的四個學院為主題，使用每個學院的代表色和聖物做設計。葛來分多是金色搭配紅寶石，圖案是獅子和葛來分多寶劍；史萊哲林是銀色搭配綠寶石，圖案是蛇和小金匣；雷文克勞是藍寶石搭配老鷹和皇冠，赫夫帕夫則是黃寶石搭配金杯和獾。

#耳環系列

耳環系列是六個小耳環湊成一組，以一個聖物造型的垂墜款為主，搭配寶石和小圖案的款式，如果有好幾個耳洞，同時配戴超級唯美～

▲哈利波特耳環組售價29,900韓元（約台幣774元）。

另一系列耳環是小巧的圖案設計，除了有四個學院的款式，還有由許多哈利波特象徵物組成的霍格華茲款，裡面有分類帽、貓頭鷹嘿美、九又四分之三月台等等一看就能聯想到哈利波特的圖案。

▲哈利波特小耳環售價15,900韓元（約台幣412元）。

#項鍊系列

項鍊系列同樣有四大學院款，裡面又分成有代表動物的院徽款式，以及代表聖物的款式。另外還有貓頭鷹嘿美和霍格華茲學校…三個一般款式。

▲哈利波特項鍊售價29,900韓元（約台幣774元）。

▲銀色嘿美、霍格華茲項鍊售價49,900韓元（約台幣1292元），金色霍格華茲項鍊售價39,900韓元（約台幣1033元）。

#AirPods保護套系列

現在最夯的3C配件就是AirPods保護套了，這系列也推出了四個學院的保護套款式。用學院代表色搭配院徽，可以幫你的AirPods穿上魔法學院的外殼～

▲哈利波特AirPods保護套售價19,900韓元（約台幣515元）。

#皮夾、證件套系列

除了飾品配件，還有四個學院代表色的皮夾、證件套，都是平常出門會用到的。素色的皮革上面有細緻的壓紋，想走低調質感路線可以選擇這幾款。

▲哈利波特皮夾售價39,900韓元（約台幣1033元）。

▲哈利波特證件套售價19,900韓元（約台幣515元）。

韓國服飾品牌SPAO前不久才再度和《哈利波特》聯名，推出了一系列服飾商品，後來又再加碼推出新系列。新推出的系列有新造型的睡衣、T恤，還有目前很流行的小羔羊毛絨外套，另外還推出帆布鞋、手套、毛帽等配件系列。哈利波特迷真的永遠的有收不完的商品，看了全都超心動！

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在 Instagram 查看這則貼文 스파오 SPAO（@spao_kr）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 31 日 上午 4:25 張貼

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