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全台滷肉飯大比拼！吃完萬華阿義的蚵仔滷肉飯，精氣神絕對超飽滿

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滷肉飯是台灣小吃的驕傲，就連CNN也無法抵擋這個魅力，就讓我們來看全台最必吃的有哪十家吧！

TOP 10／矮仔財滷肉飯
台北市北投區

CNN票選必吃滷肉飯榜上有名！隱身在北投當地市場裡的滷肉飯，每天一到用餐時段排隊人潮都會蔓延至樓梯，呈現黑金色的滷肉汁裡頭加入瓜仔肉，吃起來有脆脆口感，一定要來踩點！

▲全台滷肉飯。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Cellia Lin提供）

TOP 9／小王清湯瓜仔肉
台北市萬華區

2019米其林必比登推薦！這碗滷肉飯呈現黑金色，據說是店家滷製完後放置一天讓其上色，才有如此的美妙色澤，搭配招牌的瓜仔肉清湯可謂絕配，愛吃滷肉飯怎麼能錯過這家！

▲全台滷肉飯。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Yu Chien Chung提供）

TOP 8／南豐滷肉飯
高雄市苓雅區

來到南部點滷肉飯就是這種！大塊控肉端上桌，下方有小塊肥肉滷成的滷肉汁，搭配解膩酸菜一起吃超對味，而且一碗只要台幣45元！

▲全台滷肉飯。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Rose Chen提供）

TOP 7／痣男
花蓮縣明義街

這間店根本是滷肉飯的Speakeasy版，外觀是賣西裝復古店，裡頭則是古早味滷肉飯的美食餐廳，手切滷肉不加油蔥可以吃到豬皮原味，再加一顆太陽蛋超有文青氣息，深受大學生喜愛！

▲全台滷肉飯。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客丸子提供）

TOP 6／禾日香古早味滷肉飯
新竹市北區

採用肥肉熬煮而成的滷肉飯，搭配半熟荷包蛋會不會太銷魂了！戳開蛋黃液跟滷肉汁拌在一起，這滑順的口感相當有古早味。

▲全台滷肉飯。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Pinky提供）

TOP 5／金澤滷肉飯
宜蘭市西後街

細碎的滷肉剁得很均勻，加入油蔥滷製而成的滷汁帶有撲鼻香，加上酸菜拌勻一起入口，口味偏甜，搭配四季豆和筍絲可以解滷肉的膩喔！

▲全台滷肉飯。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Yen提供）

TOP 4／山河滷肉飯
台中市西屯區

台中人的滷肉飯就是霸氣！一整塊滷肉上桌，可選擇要瘦肉多的腿部肉或三層肥肉，瘦肉軟爛不柴相當好入口，除此之外還有肉燥飯，利用豬絞肉作成的滷汁吃起來和北部口感大不同喔！

▲全台滷肉飯。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客mrmrsfood提供）

TOP 3／阿義滷肉飯
台北市萬華區

你沒看錯，這碗滷肉飯上面鋪了滿滿的大蚵仔！鹹香的滷肉飯搭配新鮮蚵仔蹦出新滋味，會讓人忍不住一口接著一口扒起來，吃完這碗精氣神超飽滿！

▲全台滷肉飯。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Wmy提供）

TOP 2／金峰滷肉飯
台北市中正區

位在中正紀念堂周邊的金峰滷肉飯，滷肉採肥瘦參半的肉絲為主，並有香菇增加香氣，吃起來有滷肉香的尾韻，白飯適中偏軟，一到用餐時間需要排隊，但是店家會幫忙安排併桌位置，加速翻桌率喔！

▲全台滷肉飯。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客阿boo提供）

TOP 1／今大滷肉飯
新北市三重區

全台霸主就是他！以厚肥為主的滷肉汁，搭配稍偏硬的白飯兩者搭配得剛好，入口帶有Q勁的油脂越嚼越香，每天都有絡繹不絕的排隊人潮，MENU美食誌裡吃貨們好評不斷！

▲全台滷肉飯。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客小溪魚提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 魯肉飯, 矮仔財, 小王清湯瓜仔肉, 南豐, 痣男, 禾日香古早味, 金澤, 山河, 阿義, 金峰, 今大
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