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來個美好的下午時光！跟著顏怡平探索台北8間私房咖啡廳

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▲台北咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲台北咖啡廳。（圖／美食誌提供）

出演過《我的寶貝四千金》、《莫非這就是愛情》、《HIStory3圈套》等多部戲劇的女演員顏怡平，私底下的她是一位對咖啡及美食頗有研究的文青女孩！現在就跟著顏怡平的口袋咖啡清單探索台北的厲害咖啡廳吧！

喫茶店·香
松山區

位於民生社區內，帶有濃濃日本復古氣息的咖啡廳，供應數種日本茶、厲害的咖啡，特別是日本才喝得到的琥珀咖啡，還有飯糰、吐司、咖哩飯、義大利麵、甜點不定時供應。另外，除了咖啡外，顏怡平特別推薦吐司，吃得出手作的溫度，被她譽為「全台北最好吃的吐司」！

▲台北咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲台北咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客平提供）

光景SCENE SELECT
松山區

近捷運小巨蛋站5號出口，店內裝潢大量採用木頭和綠色植物，帶有復古的歐式氛圍，十分舒適愜意。這裡有各種單品咖啡、茶飲、點心及正餐，能夠悠哉的坐一整個下午甚至到晚上都不是問題！

▲台北咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲台北咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客平提供）

WOOLLOOMOOLOO
松山區

工業風的澳式咖啡廳，餐點種類豐富，有各種三明治、沙拉、優格、早午餐，還有義大利麵、燉飯和披薩，飲料種類也非常豐富，加牛奶的咖啡他們提供了很多種比例，牛奶少一點就是墨爾本當地拿鐵的比例，也喝得到4oz的 Piccolo。

▲台北咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客平提供）

SHAWN COFFE
松山區

位在民生社區的個性咖啡廳，黑熊圖案的Logo非常具有辨識度，義式咖啡和單品咖啡都有，推薦點一杯有著厲害拉花的拿鐵，喝起來奶泡綿密又濃郁，再搭配蛋糕小點就是完美的下午茶。

▲台北咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客平提供）

VWI BY CHADWANG
中山區

由2017世界盃咖啡沖煮冠軍王策的團隊所開設的咖啡品牌概念店，使用精品咖啡豆，再透過職人手沖，適合熱愛咖啡或是對於咖啡有研究的人體驗品飲，店內也有供應輕食甜點，不論是來享受早晨時光或悠閒下午茶都適合。

▲台北咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客平提供）

MODERN MODE & MODERN MODE CAFÉ
大同區

位於迪化街、帶有濃濃復古氛圍的咖啡廳，店內空間彷彿小型博物館，非常值得探索玩味，還擁有台北咖啡廳少見的康寶藍咖啡，也就是咖啡加上鮮奶油的組合，擁有故事及好咖啡的咖啡館，是顏怡平Top5的心頭好！

▲台北咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客平提供）

MIRACLE COFFEE
內湖區

在內湖科學園區，以外帶為主的咖啡廳，是林俊傑與得過台灣咖啡競賽獎項的咖啡師們合開，適合上班族，外包裝療癒，咖啡也很有水準，上班想來點小確幸就帶一杯走吧！

▲台北咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客平提供）

六丁目CAFE
松山區

日系雜貨風的可愛咖啡廳，非常溫馨，是適合想好好看書或看電影時的好去處，點一杯咖啡和一份蛋糕就能消磨一個下午，甜點十分有水準，另外，顏怡平也很推薦六丁目的咖喱飯喔！

▲台北咖啡廳。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客平提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 顏怡平, 咖啡廳, 台北, 喫茶店·香, 光景, WOOLLOOMOOLOO, SHAWN, VWIBYCHADWANG, MODERNMODE, MIRACLE, 六丁目
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