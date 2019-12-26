吐司控請直奔民生社區！《富錦樹咖啡》推7款戀愛口味　必點玫瑰牛肉、花生香蕉

深受民生社區居民們喜愛的這間《富錦樹咖啡》，即日起獨家推出「TOAST LOVE」全系列吐司新品，共有7款戀愛口味，除是與世界甜麵包冠軍武子靖共同研發外，口味多元從甜到鹹、品嚐時間更從早到晚都可以吃到美味吐司！吐司控們，這周末就來去《富錦樹咖啡》享受戀愛般幸福的吐司套餐吧！

富錦樹咖啡這次共推出特製7款戀愛口味：「經典原味」、「卡門貝爾佐烏桕蜜」、「焦糖肉桂蘋果」、「滑順花生香蕉」、「舒肥嫩雞佐蛋沙拉」、「黑胡椒牛肉佐毛豆泥」、「酪梨佐香料煎菇」，其中「酪梨佐香料煎菇」還可以加價購培根或水波蛋，整個更澎湃啦。

新品的吐司這次是由富錦樹咖啡x世界甜麵包冠軍武子靖一起獨家開發，並使用進口高級原物料所製成的「LOVE TOAST 戀愛吐司」，口感溫潤質地柔嫩，入口即可感受到滿滿奶香。

黑胡椒牛肉佐毛豆泥

一上桌就會被肉片玫瑰給吸引，居然吐司也能裝飾得這麼精美！

一份就吃的到黑胡椒牛肉、綜合生菜、毛豆乳酪、芥末子、小蛋丁，一人份超飽足！

■價格：NT$160

酪梨佐香料煎菇

喜歡酪梨和菇類的妳一定要品嚐這一道！滿滿的菇類香氣布滿在正片吐司上！

吃的到香料煎菇、哈斯酪梨、蝦夷蔥，最棒的是還可以加購培根或水波蛋，一切開整個蛋液緩緩流出的視覺效果根本太完美！

■價格：NT$160

滑順花生香蕉

花生控保證一吃愛上！超濃郁花生醬配上絕搭的滿滿香蕉片，上頭還先炙燒過，再撒上椰子片，每一口都療癒到不行！

■價格：NT$110

經典原味

一大早的不想吃得太重口味，那就來份濃濃奶香吐司片吧！搭配上滑順奶油，吃的到吐司的純粹美味。

當然只有吐司也太過單調，附上季節果醬、蜂蜜、毛豆乳酪 (3選2)，讓妳可隨意變換口味！大推富錦樹手工製作的毛豆乳酪，清爽風味保證一吃愛上。

■價格：NT$90

舒肥嫩雞佐蛋沙拉

想吃點輕食無負擔配料的人可選擇此道！有：舒肥雞胸、蛋沙拉、小黃瓜和毛豆，吃完不僅飽足也毫無罪惡感！

■價格：NT$160

焦糖肉桂蘋果

大人小孩都會愛上的這一款口味，使用了奶油威士忌炒蘋果、烤核桃和茉莉鮮奶油，甜而不膩絕對一口接一口！

■價格：NT$140

卡門貝爾佐烏桕蜜

乳酪控們還不快開吃這一款專屬妳的人氣吐司！一份吐司就加入了6塊卡門貝爾乳酪，搭配上烏桕蜜、小蕃茄再灑上黑胡椒，乳酪香氣搭配吐司奶香味，根本吃到這款太幸福！

■價格：NT$140

富錦樹吐司新品也可升級套餐，每份吐司加價NT$110元可多加莓果優格、沙拉、水煮蛋或水波蛋。

【富錦樹咖啡 FUJIN TREE cafe 店家資訊】

■地址：台北市松山區富錦街353號 (富錦店)

■電話：02-2749-5225

■營業時間：09:00 - 20:00

文／柯夢波丹 圖／COSMO、富錦樹咖啡

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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