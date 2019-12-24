細紋一現老5歲！香奈兒、香緹卡全新眼霜救援眼周3大顯老危機

▲眼睛是最容易洩漏女生年齡秘密的部位，眼周肌膚狀況差，看起來就顯老。（圖／翻攝IG@chanel.beauty、@emisuzuki_official）

記者張毓容／綜合報導

有人說，「想知道一個女生的年齡，看眼睛和脖子就知道」，這句話還真沒說錯！因為眼周是全臉肌膚最薄、最脆弱之處，也是最容易顯現出老化與疲態的部位，加上現代人生活作息的改變，更讓眼周肌膚處於加速老化的危機中，細紋、眼袋、眼周暗沈等問題提早報到，讓你看起來「未老先衰」。

不想讓眼睛提高你的「視覺年齡」，就從防範眼周顯老疲態3大危機開始！像是奢華保養品牌香緹卡和CHANEL「3.5DA醇萃緊緻彈力系列」都針對眼周多重老化問題推出全新升級版眼霜，幫你把細紋、鬆弛、眼袋或黑眼圈等眼部肌膚問題一網打盡。

▲不想因為眼周增加「視覺年齡」，要從防範眼周顯老疲態3大危機開始。（圖／翻攝IG@chanel.beauty）



1.眼周細紋、魚尾紋超顯老



隨著科技日新月異，3C、電腦無所不在，現代人經常看螢幕、當低頭族，長期慢性的用眼過度導致眼周肌膚提早老化，其中的老化關鍵便是「肌膚膠原蛋白流失」，造成眼周整體緊緻度下降、眼下肌膚鬆弛、纖維組織失去彈性，讓細紋、魚尾紋接踵而來。而脂肪突出導致眼袋漸漸明顯、眼下凹陷淚溝形成更易讓人顯老。

2.色素沈澱造成「熊貓眼」



季節換季變天，肌膚容易出現乾癢等過敏症狀造成色素沉澱，並形成女性的最困擾的「熊貓眼」。眼周肌膚較薄、皮下組織少，當血液循環不佳或血管擴張（如過敏性鼻炎者）易形成血管型黑眼圈；因熬夜、過度用眼、疲倦等黑色素沉澱造成的色素型黑眼圈；部分人天生肌膚薄、鬆弛，不僅黑眼圈容易表現出來，眼周也因不易保水而產生皺紋。

3.老化鬆弛讓眼睛變小

隨著年齡增長，眼下皮膚鬆弛、纖維組織失去彈性，會導致眼瞼摩擦、遮蔽眼球影響視線，也讓眼睛變小，甚至睫毛倒插，看起來精神不佳，更顯老態。

▲香緹卡 鑽石級眼霜+升級版（附按摩棒），15ml，NT$7,500。



奢華保養彩妝品牌Chantecaille香緹卡將經典「鑽石級眼霜+」改版再升級，針對眼周膠原蛋白流失，以全新「緊緻脂胜肽」與「嫩膚生物幹細胞」和81.6%高濃度植萃成分打造保養級的「眼周童顏針」，可刺激膠原蛋白與玻尿酸生成，拉提緊緻眼周肌膚，並改善眼部紋路與色素沈澱，讓雙眼重回明亮神采。



▲CHANEL 3.5-DA醇萃緊緻亮眼霜，15ml，NT$3,290。



香奈兒重新研發人氣抗老系列「3.5-DA醇萃緊緻彈力系列」的眼霜，鎖定眼周膚色不均、暗沈和細紋等瑕疵，以幾近純天然的抗敏配方，打造細緻親膚質地，溫和呵護並緊緻眼周，更結合高效玻尿酸、甘油以及多醣類，為肌膚立即灌注保濕水分，養護彈潤肌底，藉此強化撫紋成效。

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