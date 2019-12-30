小時候最愛吃白糖粿、花生捲冰淇淋　8種古早味點心不藏私大公開

小時候天天吃，長大要去哪裡找這些古早味點心呢？快跟著文章來喚醒兒時回憶吧！

老窗

台中一中必吃白糖粿

糯米團下鍋油炸成軟軟的口感，起鍋沾上白糖就是吃起來有點像軟麻糬的懷舊甜點，一中街這間老闆新創了抹茶、紫地瓜、花生、黃豆等等糖粉，讓白糖粿更繽紛驚艷！

▲（圖／美食客安小庭提供）

老巷弄地瓜球

屏東內埔雙色地瓜球

雙色地瓜球無論什麼時候都會想吃！老闆只用天然紫心地瓜做成紫色地瓜球，搭配原味的黃色地瓜球吃下去滿滿地瓜香，酥脆口感會忍不住一個接一個。

▲（圖／美食客abouteat美食日記提供）

倆樂

淡水復古花生捲冰淇淋

薄透的餅皮帶點Q勁，一口咬下裡頭的花生粉尬冰淇淋，冰鎮口感還有花生香忍不住令人驚嘆！冰淇淋口味除了傳統的花生、芋頭，還有芒果、香蕉、芭樂跟日式抹茶，隨機選兩種口味混合超好吃！

▲（圖／美食客wangwang提供）

MUCCA 牧卡燒

台中一中最大車輪餅

紅豆餅應該是所有世代的共同回憶。這幾年各種改良，讓車輪餅有很多個分身，但也多了更多有創意的爆漿餡料，一中街這家造型比傳統更大，紫心地瓜和芋頭乳酪超特別，內餡又滑順，完全蹦出新滋味！

▲（圖／美食客林正德提供）

紅玉滿赤心雞蛋糕

脆皮少女心蛋糕

雞蛋糕這兩年來也是造型變換不斷，但是有小翅膀的愛心脆皮只有這裡找得到，每一顆都扎實飽滿，吃得到雞蛋和蜂蜜香，巧克力、抹茶、黑糖也很值得點喔！

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

御之屋麻糬

豐原人氣小麻糬

一顆顆小麻糬好萌，老闆開業20年堅持使用全糯米，維持口感筋度軟韌適中，大麻糬也是10顆台幣80元，有紅豆、花生、芝麻口味以及鹹肉，就連在當地也有人氣喔！

▲（圖／美食客艾瑪吃喝玩樂提供）

綠巨仁

古早味手工三色豆花

雞蛋、巧克力、布丁三種口味各有濃醇香，吃得到天然沒有添加物，沒有粉感，而且一大碗只要45元，價格也很像小時候便宜啊！

▲（圖／美食客tainan_valentine提供）

原味錄黑糖刨冰

天母彩色湯圓

不只湯圓外皮有豐富顏色，內餡也有紫米、地瓜、薏仁等等創新口味，一起點來猜猜看他們分別是什麼口味吧！

▲（圖／美食客Tammy Chou提供）

圖、文／MENU美食誌

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