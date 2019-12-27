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熊大兔兔耳朵帽必搶！LINE FRIENDS超燒周邊　手拿杯「只送不賣」

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▲LINE FRIENDS。（圖／品牌提供）

▲香港品牌:CHOCOOLATE再次攜手LINE FRIENDS搶錢。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

廣大LINE FRIENDS粉絲們又有燒荷包小物可以收了！香港品牌:CHOCOOLATE帶來全新系列，主角就是大人小孩都愛的BROWN、CONY及LINE FRIENDS朋友們，不僅有帽T、印花衛衣可收，還有「熊大背包」可愛到尖叫。

▲LINE FRIENDS。（圖／品牌提供）

▲LINE FRIENDS。（圖／品牌提供）

▲（依序）立體圖案植絨衛衣NT$2,799；植絨印花圖案TEENT$1,359。（圖／品牌提供）

香港品牌:CHOCOOLATE本次冬季系列主角就是LINE FRIENDS，延續上一次的合作，主要選用了簡約百搭的黑白色調，粉絲們依舊可以看到BROWN與CONY俏皮的身影，系列單品包括百搭的TEE、衛衣及童裝系列，為了迎合冬季的暖意，注入了毛絨、車花圖案、拼接立體設計及燙金圖案元素，像是PHOTO PRINT大合照圖案衛衣，每個人物都不缺席，極具收藏價值。

▲LINE FRIENDS。（圖／品牌提供）

▲LINE FRIENDS。（圖／品牌提供）

▲ BROWN和CONY立體耳朵造型的CAP帽輪廓太可愛，NT$1,559；造型背袋超能塞，NT$1,679。（圖／品牌提供）

此外，本系列還推出了多款周邊商品， BROWN和CONY立體耳朵造型的CAP帽，直接把人物輪廓放上帽子，一戴上就能倍增萌感，而造型背袋更是必買單品之一，直接還原熊大的俏皮模樣，溫暖的棕色包體之餘，將人物表情放在中央，賦予細長背帶打造肩背性能，打開之後更有豐富夾層置物，絕對讓粉絲們滿意。

▲LINE FRIENDS。（圖／品牌提供）

▲環保摺疊隨行杯熊大兔兔一起排排坐，只送不賣。（圖／品牌提供）

另外，還有BROWN和CONY 矽膠環保摺疊隨行杯，黑白色相間相當好入手，上方有著可愛的熊大、兔兔一起坐在杯蓋上，實用性能方面，隔熱套可從杯底套入，環保易攜又易清洗，可愛到令人尖叫。

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關鍵字：

LINE FRIENDS, :CHOCOOLATE, BROWN, CONY, 聯名, 熊大, 兔兔
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