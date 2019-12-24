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髮型師激推4款絲絨染　「米杏粉」意外有修小臉效果

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▲▼髮型師激推「4款」絲絨染　 。（圖／翻攝自IG）

▲挑對染髮色調，膚色立刻亮一號。（圖／翻攝自IG/abzu_bunny）

記者曾怡嘉／台北報導

2020年髮色趨勢延續秋冬的絲絨色風潮，「絲絨染」除了在室內、戶外有兩種色彩效果外，更兼具霧感的高冷與亮面的優雅。對於染髮還沒想法的你，好剪才髮廊創作總監Away首推4款顏色：平靜療癒色、神秘朦朧色、煙燻木質調、迷幻優雅色。

▲▼髮型師激推「4款」絲絨染　 。（圖／翻攝自IG）

▲藍色從今年秋冬，流行到明天春夏。（圖／翻攝自IG/seolhyunnews）

平靜療癒色：經典藍

2019年冬天開始，許多韓星們紛紛染上了經典藍，風格強烈的冷色系髮色，除了增添高貴氣質，還更能凸顯膚色白皙，連出道7年以來總是以深色系髮色示人AOA雪炫，少見地挑戰特殊色染髮便選定了經典藍。

▲▼髮型師激推「4款」絲絨染　 。（圖／翻攝自IG）

▲紫色在2020春夏大放異彩。（圖／翻攝自IG/iu_leejieum516）

神秘朦朧色：冷霧薰衣草

冷霧薰衣草色中帶有淡淡的灰色調基底，讓髮色呈現出更濃郁的神秘朦朧風格，而霧感的絲絨質地更是能在陽光照射下閃出柔和光芒，散發出藏不住的仙女氣質。

▲▼髮型師激推「4款」絲絨染　 。（圖／翻攝自IG）

▲女生接受度最高的焦糖肉桂。（圖／翻攝自IG/iu_leejieum516）

煙燻木質色：焦糖肉桂

2020染棕色，絕對要嘗試以冷灰色調為基底的焦糖肉桂色，從基底的冷灰色調帶出霧霧濁濁的煙燻木質感，表層雖是霧面，深層卻能透出絲緞般的柔美光澤。

▲▼髮型師激推「4款」絲絨染　 。（圖／翻攝自IG）

▲最平易近人的粉色參考。圖／翻攝自IG/abzu_bunny）

迷幻優雅色：米杏粉

在玫瑰粉棕色中加入一點偏暖的米杏色，帶出迷幻優雅的獨特氣質，透過髮色調配由深至淺的漸層，除了更能夠呈現出霧中透光的絲絨質地之外，也能製造臉際的陰影，達成修容瘦小臉跟提亮膚色的修飾效果。

▲▼髮型師被 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲手刷染較不傷害髮質。（圖／翻攝自IG/abzu_bunny）

同場加映！超搶眼手刷挑染

近年從歐美紅到亞洲來的手刷挑染，恰好可提供給不敢嘗試整頭特殊色的人新選擇，在深色髮中利用漸層或挑染的方式混入特殊色，不但能增添髮型整體的線條流動感及光暈反射的效果，相較於整頭的特殊色染髮，只需要進行局部漂退就可以完成。

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關鍵字：

染髮, 絲絨染, 2020, 染髮趨勢
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