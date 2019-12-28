老鼠大耳朵當錶環　Swatch起司盒咬一口Q爆

▲Swatch鼠年生肖錶搭配起司造型特殊錶盒，還裝飾紅色中國結。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

明年將迎來十二生肖首位老鼠，如何將生肖錶設計成可愛討喜的模樣，Swatch與TAG Heuer很懂。Swatch推出錶環就是大耳朵的「芝芝吱吱」錶，錶盒正是老鼠喜愛的瑞士起司造型；TAG Heuer直接在錶背刻上戴飛行護目鏡的老鼠，超拉風！

▲Swatch鼠年生肖錶，3,150元。

銀灰色的Swatch鼠年錶「芝芝吱吱」，面盤上金色時分針搭配閃電秒針，搭配黑色鬍鬚勾勒出小老鼠的俏皮模樣，錶環則是牠的大耳朵；而老鼠愛咬起司的形象深植人心，成為錶盒設計的靈感來源，品牌還特別在起司錶盒上裝飾紅色中國結，更顯喜氣。

▲TAG Heuer Autavia鼠年錶，錶背出現戴飛行員護目鏡的老鼠圖案，131,200元。（圖／TAG Heuer提供）

TAG Heuer推出的Autavia系列鼠年特別版腕錶，將時標1直接改以「鼠」字標記，代表是十二生肖之首；錶背則是戴著護目鏡、手握方向盤的老鼠剪影，點出此系列與賽車的關聯性，而整只錶的配色符合華人市場的喜好，以青銅材質錶殼搭配黑色陶瓷錶圈、紅色面盤，充滿活力。