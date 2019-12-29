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失戀後能快速走出痛苦的3星座　金牛找事忙、雙魚靠下一段感情

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▲失戀後能快速走出痛苦3大星座。（圖／翻攝unsplash）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

談戀愛最痛苦的事，莫過於失戀的時候，每個人需要的「療傷時間」都不同，有些人會一直沈溺在悲傷的陰影裡，放不開；但也有人很會找到合適的療癒方式，讓自己走出痛苦情緒，像是以下3個星座，面對分手不是不難過，只是各有方法療癒自己。

▲失戀後能快速走出痛苦3大星座。（圖／翻攝unsplash）

金牛座

做人處事沈著又慎重的金牛座，雖然也會有猶豫不定的時候，但一旦做了決定，就會頑固地堅持向前，做到底。當他們下定決定分手時，就算心裡再捨不得、再痛苦，金牛都會堅忍不拔的忍下來，積極找各種事情讓自己忙碌，像是努力工作、安排一連串旅行或學習一項技藝等，強迫自己投入在某件事上，不讓自己沈浸於難過情緒中。

▲失戀後能快速走出痛苦3大星座。（圖／翻攝unsplash）

射手座

射手座天性樂觀開朗，思想很開明，精神力也很強，就算遇到不如意的事，也能好好調整好自己心態，當面對感情時，也是如此。他們在戀愛時，會很熱情、大方的展現自己的愛，但一旦雙方談好要分手，即使他們還很喜歡對方，也會努力收拾好自己的心情和感情，瀟灑轉身說再見，絕不歹戲拖棚，且會利用極佳的適應力和與朋友玩樂，讓自己儘快走出低落傷感的狀態。

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▲失戀後能快速走出痛苦3大星座。（圖／翻攝unsplash）

雙魚座

擁有浪漫情懷、很需要愛情的雙魚座，在每一段感情的分手時刻，他們都會感到很痛苦，也會因此低迷沈寂一陣子，但天生情感豐富又敏感的雙魚，很容易受到他人情感的影響，只要週遭有其他對象對他們釋出滿滿關懷和愛意，就能幫助他們轉移難過情緒，並投入到下一段戀情中，曾經的傷痛很快就會變成過去式了。

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 情侶, 戀愛, 分手, 失戀, 走出來, 金牛, 射手, 雙魚
fashion.net

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