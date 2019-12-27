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【有獎】試開箱／亞洲首賣「厚底彩虹」在台灣！冰雪奇緣、美人魚童鞋送給你

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▲巴西著名鞋履品牌Melissa進駐遠東百貨信義A13，《ETFASHION》 先開箱熱門鞋款。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

巴西著名鞋履品牌Melissa結合時尚和藝術的設計受到不少粉絲青睞，特別選在遠東百貨信義A13店打造全台首間概念店，話題不僅於此，其中2020春夏COLORME系列全亞洲首賣獻給台灣，還有超可愛冰鞋奇緣童鞋，現在《ETFASHION》就搶先開箱給粉絲們看（文末抽獎）

▲Melissa。（圖／品牌提供）

▲Melissa 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Melissa 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Melissa。（圖／品牌提供）

▲2020春夏COLORME系列的亞洲首賣獻給台灣，《ETFASHION》搶先曝光，NT$3,680 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

巴西品牌Melissa高調進駐遠東百貨信義A13店，除了是全台首間概念店之外，也相當有誠意的將2020春夏COLORME系列的亞洲首賣獻給台灣，之所以命名為「COLORME」，離不開高明度色彩及霓虹色調，注入了厚底、漆面撞色、皮紋等元素，透明鞋身搭配白色鞋帶十分夢幻，保有舒適性能之餘相當獨特，最重要的是可愛果凍鞋與彩虹相結合，厚底設計嬌小女也能輕鬆上腳，完美演繹女孩們心目中的俏皮鞋款，緊抓童趣主軸。

▲Melissa 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Melissa 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Melissa。（圖／品牌提供）

▲《冰雪奇緣》果凍鞋討論度爆表，NT$2,980 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

品牌為了打造獨一無二的夢幻鞋款，連童鞋也不放過，聯名對象就是大人小朋友都風靡的《冰雪奇緣》，鞋身採用淺藍色透明材質，打造宛如冰晶一般的水晶鞋，鞋前方也點綴了立體蝴蝶結，雪花佈滿其中，與腳下的安娜、艾莎公主相呼應，絕對仿佛是電影中走出來的一雙絕美鞋履。

▲Melissa 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Melissa 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Melissa。（圖／品牌提供）

▲迪士尼小美人魚童鞋，薄荷綠蝴蝶結象徵浪漫的人魚尾巴，（價格店洽） 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

此外，迪士尼小美人魚童鞋，則選擇淺紫色鞋身代表愛麗兒胸前的貝殼，而薄荷綠蝴蝶結象徵浪漫的人魚尾巴，透明材質更以俏皮挖空設計，打造露趾造型，藉此豐富童鞋的樣貌，想必小女孩一看到它，就難以招架。目前Melissa冰雪奇緣、小美人魚童鞋正處於預購階段，要等到1月20開放選購，感興趣的粉絲們別錯過了。

【看ET FASHION・得好禮】分別抽出迪士尼小美人魚童鞋（一雙）、《冰雪奇緣》童鞋（一雙），定價NT$2,980 。

時間：即日起至1月5日（日）晚上11：59止
步驟：
1.登入臉書，按讚加入《ET FASHION》粉絲團。
2.找到文章連結PO文。（或點此開啟連結
3.在PO文下方Tag三位好友，寫下「新年快樂，我喜歡Melissa童鞋，因為＿＿＿＿＿＿。」，並「公開分享」到動態時報，即完整抽獎步驟。

得獎公告：1月8日（三）前

注：中獎者請私訊《ETFASHION》小編您的手機號，將免費取得「提貨券」（需下載APP）針對所屬的尺寸自行提貨OR 網路選購，由於冰雪奇緣、小美人魚童鞋台灣到貨時間為1月20日之後，還需耐心等待

以上活動《ET Fashion》保有修改之權利，並有權決定取消、終止、修改活動細項或暫停活動等權利，敬請見諒。

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關鍵字：

Melissa, , 童鞋, 遠百, 遠東百貨, 信義, A13, 冰雪奇緣, COLORME, 首賣
fashion.net

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