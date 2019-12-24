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7日蘋果減重食譜《小紅書》爆紅，網友親試「消小腹」超有感

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▲▼7日蘋果減重食譜《小紅書》爆紅 。（圖／Unsplash、翻攝自IG）

▲蘋果是優質水果，多吃還有幫助清肺。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

你一定聽過蘋果減重法，蘋果含水溶性食物纖維果膠，能進一步促進體內益菌繁殖，吃了不僅能飽足，更有整腸功能。網傳7日跟著這樣吃，就能輕鬆瘦下來。

雖然說蘋果能幫助益菌整腸，也能美白肌膚。但是想要維持健康身形和漂亮肌膚，同樣需要補充蛋白質和油分，因此營養師建議蘋果必須要與其他食物互相搭配，才能將瘦身效果發揮最大。個人體質不盡相同，進行減重前請先諮詢營養師，找到適合自己的方式最重要。

▲▼7日蘋果減重食譜《小紅書》爆紅 。（圖／Unsplash、翻攝自IG）

第一天

早餐： 一杯蜂蜜水 ＋ 一個蘋果 ＋一片全麥麵包
午餐： 一碗飯 ＋一份雞胸肉 ＋一個蘋果
晚餐： 一個蘋果＋一根玉米

▲▼7日蘋果減重食譜《小紅書》爆紅 。（圖／Unsplash、翻攝自IG）

第二天：

早餐：一杯豆漿＋一個蘋果＋半根玉米
午餐：一個蘋果＋一碗燕麥粥
晚餐：一個蘋果＋一杯蜂蜜檸檬水

▲▼7日蘋果減重食譜《小紅書》爆紅 。（圖／Unsplash、翻攝自IG）

第三天：

早餐：一個蘋果＋一杯牛奶
午餐：一份生菜沙拉＋一份牛肉
晚餐：一份水煮白菜＋一個蘋果＋一杯黑咖啡

▲▼7日蘋果減重食譜《小紅書》爆紅 。（圖／Unsplash、翻攝自IG）

第四天：

早餐：一個蘋果＋一杯黑咖啡
午餐：一條紅薯＋一個雞蛋
晚餐：一個蘋果＋一碗小米粥

▲▼7日蘋果減重食譜《小紅書》爆紅 。（圖／Unsplash、翻攝自IG）

第五天：

早餐：一碗燕麥＋一個蘋果
午餐：一份水煮娃娃菜＋一碗糙米飯＋一個蘋果
晚餐：一個蘋果＋南瓜粥

▲▼7日蘋果減重食譜《小紅書》爆紅 。（圖／Unsplash、翻攝自IG）

第六天：

早餐：一杯蜂蜜水＋一個蘋果＋一個雞蛋
午餐：一份水煮青菜＋一份牛肉＋一碗糙米飯
晚餐：一個蘋果＋半碗堅果

▲▼7日蘋果減重食譜《小紅書》爆紅 。（圖／Unsplash、翻攝自IG）

第七天：

早餐：一杯豆漿＋一個蘋果＋兩片全麥麵包
午餐：南瓜粥＋一個雞蛋
晚餐：一個蘋果＋一杯綠茶

網友分享，為避免加重身體多餘負擔，建議晚上7點後都盡量不進食，8點半之後盡量減少喝水，當身體不能把多餘能量消耗掉，便很容易有脂肪積聚及水腫問題。

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關鍵字：

蘋果, 瘦身, 減重, 小紅書, 食譜
fashion.net

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