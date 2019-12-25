蔡詩芸快生了腿還是超美！根本地表最強孕婦　保養品清單大公開

▲蔡詩芸PO出羨煞眾人的孕婦寫真照系列。（圖／翻攝自IG@dizzydizzo）



記者王則絲／台北報導

日前王陽明在出席活動曾透露，老婆蔡詩芸預產期將近，若推算至現在已處於「隨時會生」的狀態。在孩子即將出生的前夕，許多媽媽都會為自己身挺巨肚的樣貌留下紀念，蔡詩芸近期在Instagram上陸續分享了多組激美的「孕婦寫真」，老公王陽明也參與其中，幸福、溫馨的畫面感染了眾網友們。

「孕婦寫真」能讓人看到女人懷孕時所散發獨有的美麗氣息，而在這組寫真中，更讓人注意的是蔡詩芸整體的狀態，絲毫沒有因為懷孕而走山崩壞。此時的蔡詩芸肚子已經相當大了，胸部CUP也上升，但是肌膚依然光滑又充滿光澤，臉型稜角健在，四肢也維持纖細，不禁讓人好奇她在孕期究竟是如何保養的？

為了不讓急速撐大的皮膚在生產後留下痕跡，懷孕的女人們需要更加積極地做身體、肌膚保養，蔡詩芸先前也曾在Instagram上大方分享自身的孕期保養品清單：

＃Maternea 媽咪莉娜 懷孕期間適用–9m系列

媽咪莉娜的產品都是專為懷孕婦女所設計，懷孕的不同階段會遇到的問題，都能找到對應功能的保養品，在蔡詩芸的清單中就包含了舒護私密潔露、彈力潤膚油與美胸緊實乳液，保護私密處不受感染、全身肌膚保濕以及保養胸部肌膚彈力都是相當重要的。

＃Derma

女性在孕期時身體賀爾蒙改變，容易讓肌膚脆弱又敏感，來自丹麥的Derma，就專門設計低敏的洗護系列，不僅媽媽用了不怕肌膚出問題，寶寶出生後也能放心使用。

＃Clarins 克蘭詩

克蘭詩的這罐「身體調和護理油」是許多媽媽的防止妊娠紋神器，連蔡詩芸的媽媽也不例外。

＃Attitude艾特優

加拿大品牌Attitude 艾特優推出的孕媽咪系列，主打天然成分，除了蔡詩芸推薦的洗髮露，他們家的其他孕婦產品也相當受歡迎。

＃理膚寶水

說到敏感肌，大家或許也都會想到「理膚寶水」，在網路上的人氣高，CP值也高，想找孕期可以使用的保濕臉霜，理膚寶水的安心霜絕對沒問題。

有懷孕計畫或是正在懷孕階段的朋友們，不妨記下蔡詩芸的孕期保養清單，一起當個美麗的孕媽咪！

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