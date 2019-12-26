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IG爆紅！2020快染上「雲雀棕髮色」，化身時髦外國人風

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▲▼IG爆紅！2020快染上「雲雀棕髮色」 。（圖／品牌提供）

▲外國人風髮色正夯，雲雀棕髮能幫助提亮亞洲人膚色。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

柔霧金的是近年亞洲女生夢寐以求的染髮色調。相對於奶茶金、 奶油金，AVEDA 更推薦結合霧棕色及奶茶色調的「雲雀棕髮色」。獲選為 Pantone 2020 年度推薦色，經典中性的「雲雀棕髮色」擁有變化度高、好配色的親民特質，更適合亞洲人膚色。

▲雲雀棕髮色能隨著光線展現不同深淺變化。

對比沉穩的單色染髮，「雲雀棕髮色」更適合透過深一階髮色挑染，創造宛若天生的外國人髮色。AVEDA 資深染髮講師 Meggy 分享，在 IG上爆紅外國人髮色，基本上都要搭配挑染，也就是呈現頭髮微微褪色所呈現的層次感。 很多女生會擔心需要過度漂髮讓髮質變差，但關鍵只要能創造出髮色差異就可達成。建議搭配 AVEDA 花植極光染，讓淺色霧面髮色維持光滑柔順，呈現像陽光穿透一般的輕盈透明感。
 

▲▼IG爆紅！2020快染上「雲雀棕髮色」 。（圖／品牌提供）

▲AVEDA護色系列擁有完整品項，包括洗髮精、潤髮乳、強效護髮乳和亮澤鎖色精華。

想要維持染後色澤，秋冬可別忽略頭髮防曬，陽光照射是頭髮褪色的主因。針對染後頭髮設計的 AVEDA 護色系列，植物性配方來自關華豆、綠茶萃取物、冬青樹及肉桂皮油，可撫平毛麟片幫助鎖住髮色，並且對抗紫外線中的破壞因子， 防止髮色因陽光照射而褪色。

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關鍵字：

2020, 染髮, 趨勢, AVEDA, 雲雀棕髮
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