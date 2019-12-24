維他命E唇膏也入榜！Jo Malone 2019年度熱賣TOP5

▲Jo Malone是許多女生最愛的夢幻品牌。（圖／翻攝自IG/jomalonelondon、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

溫馨年末正是交換禮物或是送禮最佳時刻，《ET FAHION》在耶誕佳節為大家整理Jo Malone London 2019年度熱賣TOP5，對送禮還沒想法的你，不妨參考一下。

NO.1 英國梨與小蒼蘭古龍水，30ml，2,470元。

多汁迷人的英國梨香，由白色小蒼蘭包裹其中，佐以琥珀、廣藿香與木質香調，展現清新柔和芳香。

NO.2 香氛調合盤 3g，2,720 – 2,870元 (共10款香氣)

體積小巧、質感極高的曜岩黑包裝，上方刻印品牌Logo；轉開裡面是獨創雙層磁吸式盤狀設計，可自行挑選2 款調香膏裝入，採用極具親膚性的純淨蜂蠟，質地輕盈滑順，單擦或糅合疊擦，使肌膚隨時隨地散發迷人氣息。

NO.3 英國梨與小蒼蘭古龍水，100ml，4,950元。

對忠實鐵粉來說，入手100ml的價格相對划算，不少人也會買來囤，手邊就是要備個兩瓶才安心。

NO.4 維他命E護唇膏，15ml，1,400元。

可滋潤和舒緩 乾裂嘴唇。 維他命E 的修護效能有助於修復因風乾或寒冷造成的缺水雙唇，薄荷則帶來鎮靜與清爽。 早晚使用，能有效滋潤並保護唇部對抗乾燥。

NO.5 英國梨與小蒼蘭滿室幽香藤枝擴香組，165ml，3,800元。

此款藤枝擴香組以極低調時尚的包裝設計感，搭配英國梨與小蒼蘭醇厚感性與清新的氣息，輕鬆為任何空間增添餘韻悠長的香氣。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App