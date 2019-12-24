Kiehl’s首創神奇「三角形面膜」　分區抗老超服貼，五大細紋一敷有感

▲Kiehl's首創「分區抗老面膜」，推出超特別三角形面膜，針對不同部分重點修護。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

真的只有Kiehl’s才能超越Kiehl’s！網上擁有眾多好評推薦的人氣保養品牌Kiehl’s契爾氏以「分區抗老」概念推出超神奇的三角形面膜，小小一片卻有著高效抗皺成分，特殊剪裁能針對臉部不同部位細紋重點修護，服貼度更好到敷著追劇、走動、打掃都沒問題，澎潤透亮效果一敷就有感。最棒的是，這款2020年1月開賣的超強年度新品，更搭配限時活動，竟能免費獲得，保養控們快保握機會。

▲Kiehl’s 六胜肽精準撫紋三角面膜，4片*6張，NT$1,300。（圖／品牌提供）



Kiehl’s自2005年推出與哈佛醫學院皮膚科專家合作共同研發「皮膚科醫師配方系列」，擁有多款快速有效且大獲好評的專業保養品，帶起近年來的「醫學美容居家抗老」潮流，更將於2020年推出首創強調「分區保養」概念的抗老型撫紋面膜「六胜肽精準撫紋三角面膜」，集結兩大醫美等級抗老成分，一是超級抗皺成分「六胜肽」，能幫助放鬆因緊繃而產生皺紋的肌肉，以改善肌膚紋路、淡化細紋；另一則是溫和高效的保濕因子「玻尿酸」，能瞬間提升肌膚保濕度使肌膚澎潤有彈性。

▲獨特的三角狀剪裁可服貼於不同臉部部位，連額頭、嘴角都能平整貼好貼滿。（圖／記者張毓容攝）



除了簡單但高效的抗老成分，三角面膜更搭配前所未有的「三角狀裁型」與雙層面膜材質，能精準針對額頭、眼尾、鼻翼兩側、嘴角等不同部位的臉部細紋分區重點修護，且大幅提升服貼度，不論是敷著追劇、到處走動，甚至邊敷邊做家事都不會輕易掉落。

▲特殊雙層材質設計，外層運用100%純棉降低水分揮發，讓活性更能深入肌膚。（圖／品牌提供）



獨特的雙層面膜材質，外層以100%純棉作為隔層，能有效降低水份揮發使活性深入肌膚，面膜內層則採用能承載高活性成分的水凝膠材質，「一敷即溶」的特性使面膜也隨著時間越敷越薄，能將高效的抗皺成份有效送入肌膚，敷後撕下就有感，肌膚立即澎潤緊緻又透亮。

▲三角抗老面膜將於明年1月開賣，更搭配人氣王「冰河醣蛋白保濕霜」限時活動，可免費獲得。（圖／記者張毓容攝）



除了將於神奇的三角抗老面膜即將開賣，被稱為「空氣水乳霜」的Kiehl’s熱賣人氣王「冰河醣蛋白保濕霜」也推出限時活動，凡於活動期間，購買冰河醣蛋白保濕霜（50ml）＋超彈潤青春水精華（50ml），就能免費獲得「六胜肽精準撫紋三角面膜」（4片*1張），同步體驗年度新品的魅力。

▲限量「潮流空氣收納包」充氣後有防撞、防摔功能，很適合放置易碎的保養化妝品。（圖／記者張毓容攝）



此外，VVIP於1/1～1/12期間，購買冰河醣蛋白保濕霜（50ml）＋任一款精華，還可搶先獲得限量「潮流空氣收納包」，不僅可做化妝包使用，充氣後還能增加防撞、防摔功能，出國旅行再也不怕保養品摔壞了。

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