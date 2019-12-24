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小朋友也能參加的珠寶展！　卡地亞美洲豹展遠百信義A13登場　

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 ▲卡地亞全球首站美洲豹展今於遠東百貨信義店A13正式揭幕。（影／記者王則絲攝）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）「INTO THE WILD豹影迷蹤」展覽全球首站，搶在信義區最新遠東百貨信義店A13明開店試營運前，今率先在遠百信義店1樓登場，展區共分為「美洲豹女士」貞・杜桑、美洲豹的精湛工藝、美洲豹的靈動設計等3大主題，透過展品、電子書體驗、影像體驗區與整點的定時導覽，讓大眾更了解美洲豹傳奇，品牌同時歡迎小朋友參觀，特別規劃親子互動導覽場次。

▲▼ Cartier 卡地亞 。（圖／公關照）
▲卡地亞於遠東信義A13一樓舉辦「豹影迷蹤」展，百貨外牆LED牆上正播放全新Panthère Figurative形象影片。（圖／品牌提供，以下同）

美洲豹傳奇始於1914年，卡地亞推出一款豹紋斑點裝飾的鑽錶，1917年路易卡地亞送給貞・杜桑的化妝盒上，首度出現了完整的豹形態，直至20年代起貞・杜桑擔任品牌級訂製珠寶總監，開始推出立體與可轉換造型的設計，被暱稱為「美洲豹女士」，此次步入展覽的第一個空間，便完整介紹她的貢獻，並重現她位於巴黎和平路總店2樓的私人會客室。

▲▼ Cartier 卡地亞 。（圖／公關照）

▲於1920年代起擔任卡地亞高級訂製珠寶總監的貞・杜桑被暱稱為「美洲豹女士」。

▲▼ Cartier 卡地亞 。（圖／公關照）

▲卡地亞「豹影迷蹤」展重現貞・杜桑位於巴黎和平路總店2樓的私人會客室。

栩栩如生的美洲豹皮毛模樣，歸功於卡地亞特殊工藝如鑽石、縞瑪瑙上的「毛髮鑲嵌」技術，讓多邊形縞瑪瑙搭配鋪鑲圓鑽，傳神展現美洲豹斑點，此次展覽的精湛工藝區，展出製作所需工具、臘膜等，首度揭開珠寶工坊的神祕面紗。

▲▼ Cartier 卡地亞 。（圖／公關照）

▲美洲豹互動電子書。

▲▼ Cartier 卡地亞 。（圖／公關照）

▲首次曝光卡地亞獨家「毛髮鑲嵌」技術所需使用的鑲嵌工具與精湛工藝展區。

最後一個展間則以各種姿態的美洲豹珠寶，為知識性展覽做最美註解，無論是鏤空線條勾勒出美洲豹的霸氣、溫柔曲線展現美洲豹的慵懶姿態，都讓人見識品牌的豐富創意。即日起將展至明年1月22日，免費入場參觀，可先上網預約導覽場次，節省現場等待時間。線上預約網址：http://intothewild.com.tw/

▲▼ Cartier 卡地亞 。（圖／公關照）

▲美洲豹珠寶的不同姿態各有特色。

關鍵字：

Cartier, 卡地亞, Panthère de Cartier, 美洲豹, 遠東百貨信義店A13
fashion.net

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